Algérie Ferries : nouveaux reports de traversées, ce qui change pour les voyageurs

Alerte traversées Algérie Ferries : annulations et modifications en série en cette fin d’été. Alors que la saison estivale touche à sa fin, de nombreux voyageurs font face aux changements de programme inattendus de la compagnie maritime nationale algérienne. Retards, perturbations, réclamations : le point complet sur la situation et vos démarches.

Nouveau rebondissement pour la compagnie maritime nationale. Mercredi 9 septembre 2026, Algérie Ferries a officialisé le report de deux traversées reliant la France et l’Algérie, précisant au passage une modification de leur itinéraire initial.

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Algérie Ferries reporte deux traversées

Algérie Ferries perturbe de nouveau ses lignes entre la France et l’Algérie. La compagnie maritime publique vient d’annoncer le report des traversées Marseille – Béjaïa (initialement prévue le 10 septembre) et Béjaïa – Marseille (prévue le 13 septembre). Ce réaménagement s’accompagne d’une modification des ports d’embarquement et de débarquement.

En effet, la traversée Marseille – Béjaïa, qui devait être assurée par le Tassili 2 ce jeudi 10 septembre, est officiellement reportée. Elle est remplacée par une liaison Marseille – Alger, programmée pour ce samedi 12 septembre à 12h00.

Les ajustements se poursuivent pour la compagnie nationale. Selon son communiqué, la traversée retour Béjaïa – Marseille, initialement prévue ce dimanche 13 septembre sur le Tassili 2, est elle aussi reportée. Elle sera remplacée par une liaison Alger – Marseille, programmée pour le mardi 15 septembre à 16h00.



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Comment joindre la compagnie après les réorganisations ?

Dans le détail, la traversée Marseille – Béjaïa initialement prévue le 10 septembre s’effectuera au départ de Marseille le 12 septembre, avec une arrivée finale au port d’Alger. Pour le trajet retour Béjaïa – Marseille du 13 septembre, l’embarquement est désormais transféré au port d’Alger pour un départ fixé au 15 septembre.

Face à ces réorganisations, Algérie Ferries présente ses excuses aux voyageurs pour la gêne occasionnée. Pour toute information ou assistance concernant vos réservations, la compagnie met à disposition plusieurs lignes téléphoniques dédiées : 021 00 04 51, 021 00 02 52, 021 00 04 59, 021 00 06 31, 021 00 08 13 et le 020 11 24 94.

En cette fin de saison estivale, la compagnie maritime nationale Algérie Ferries multiplie les réajustements de son programme de traversées. Entre reports de dernière minute, annulations en série et modifications d’itinéraires sur les lignes reliant l’Algérie à l’Europe, les perturbations s’accumulent pour les usagers. Conséquence directe : plusieurs voyageurs et familles rentrant de vacances voient leurs plans de voyage complètement chamboulés et leurs trajets fortement impactés.

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