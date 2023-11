Algérie Ferries trace un programme spécial pour la saison estivale 2024

La compagnie maritime nationale se prépare déjà pour accueillir la prochaine saison estivale 2024. En prévision pour l’été prochain, des préparatifs sont entamés pour assurer le transport de la totalité de ses clients et de ses voyageurs.

C’est ce qu’a annoncé le GATMA. En effet, il s’agit notamment des mesures visant à insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur du transport maritime en 2024.

Algérie Ferries : mobilisation de cinq navires pour la saison estivale 2024

Le GATMA a déclaré avoir tracé un programme spécial pour la saison estivale prochaine. Notamment, grâce à la rénovation et la réhabilitation des bateaux ferries, El Djazair II et le Tariq Ibn Ziyad, qui se trouvent déjà au niveau des ateliers d’entretien et de réparation.

Par ailleurs, en plus de ces navires, les deux autres bateaux, en service, Tassili II et le Badji Mokhtar seront aussi mobilisés pour assurer la desserte du réseau d’Algérie Ferries. La compagnie maritime nationale prévoit aussi, en prévision de la saison estivale 2024, d’affréter un nouveau navire pour assurer le transport de la totalité de ses passagers.

Le GATMA a aussi évoqué la mise en vente du nouveau programme de traversées de la saison estivale 2024 aura lieu au premier trimestre de la nouvelle année 2024.

Lancement de la nouvelle plateforme de réservation en ligne

Avec ce plan, la compagnie maritime nationale ambitionne d’assurer la desserte de la France, l’Espagne et l’Italie, sans que son programme des voyages soit perturbé. D’ailleurs, toujours dans la même stratégie visant à satisfaire ses passagers, Algérie Ferries a récemment lancé sa nouvelle plateforme de réservation en ligne.

En effet, dans le cadre de la politique du secteur visant à numériser les services et à rapprocher l’administration du citoyen, une plateforme en ligne, 100% Algérienne, a été lancée pour la réservation et le paiement électronique des billets de voyage. Une initiative qui permettra d’alléger la pression sur les agences commerciales pendant la saison estivale.

