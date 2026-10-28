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Traversées vers l’Espagne : le Tariq Ibn Ziyad d’Algérie Ferries immobilisé au port d’Alicante

RA
Rima Aissanou
2 min de lecture
Traversées vers l’Espagne : le Tariq Ibn Ziyad d’Algérie Ferries immobilisé au port d’Alicante
Mauvaise surprise pour les voyageurs d’Algérie Ferries ! Le Tariq Ibn Ziyad a été immobilisé au port d’Alicante après un contrôle des autorités espagnoles.
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En plein service sur la traversée Alger – Alicante mardi 27 octobre, le navire phare de la compagnie nationale, Tariq Ibn Ziyad, a été retenu au port d’Alicante par les autorités espagnoles. Qu’est-ce qui a provoqué cette immobilisation en mer Méditerranée et quelles sont les conséquences pour les passagers ? Le point sur la situation.

D’après le journal spécialisé Le Marin, le ferry a été bloqué au port d’Alicante à la suite d’un contrôle par l’État du port. Le navire présentait plusieurs défaillances au regard des normes du Mémorandum de Paris.

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Le ferry Tariq Ibn Ziyad bloqué au port d’Alicante

Aucun détail n’a encore filtré sur les défaillances constatées au port d’Alicante. Pour rappel, le Tariq Ibn Ziyad est le navire le plus ancien de la flotte de la compagnie nationale (ENTMV). La géolocalisation en temps réel de VesselFinder le confirme : le ferry d’Algérie Ferries est toujours immobilisé au port d’Alicante mardi en fin d’après-midi.

L’immobilisation est survenue alors que le navire assurait sa ligne habituelle : parti d’Alger la veille (lundi 26 octobre), le Tariq Ibn Ziyad traversait la Méditerranée vers Alicante lorsqu’il a été retenu à destination.

D’après le calendrier de réservation de la compagnie nationale, le Tariq Ibn Ziyad doit normalement effectuer plusieurs rotations vers Alicante et Marseille au cours des prochains jours.

Traversées Algérie – Espagne : faut-il craindre un effet domino sur le programme ?

Sauf levée d’immobilisation rapide après la mise en conformité du navire, Algérie Ferries devra réorganiser en urgence son calendrier de traversées. Une situation qui s’annonce critique pour de nombreux passagers ayant déjà leurs billets, d’autant plus que cette perturbation intervient en pleine période de vacances scolaires.

Pour rappel, le Tariq Ibn Ziyad ne vient que tout récemment de reprendre la mer. Victime d’un incident à Alicante à l’été 2023, le navire avait passé deux ans en réparation au chantier grec Onex d’Éleusis (de février 2024 à mars dernier) avant de réintégrer la flotte au printemps.

La situation s’alourdit pour Algérie Ferries : le Badji Mokhtar III, quatrième navire de la compagnie, est lui aussi toujours retenu en Grèce chez Onex. Un éloignement qu’Algérie Ferries avait justified avant la haute saison par un entretien technique du navire.

Avec l’immobilisation du Tariq Ibn Ziyad à Alicante, Algérie Ferries se retrouve amputée d’une grande partie de ses capacités. La compagnie doit désormais composer avec ses deux seuls navires restants, le Tassili II et le El Djazaïr II.

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Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

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