Algérie Ferries : reprise des balades en mer

L’Algérie possède 1600 km de côtes a exploiter et avec l’arrivée de la saison estivale et beau temps, et les Algériens veulent profiter de la Méditerranée. Les balades en mer sont très prisées et appréciées pour profiter de la brise marine le temps d’un instant.

C’est dans ce cadre que la compagnie maritime Algérie Ferries a révélé la reprise de ses balades en mer. C’est le vendredi 29 juillet 2022 qu’un communiqué a été partagé par le transporteur qui a apporté plus de détails.

Elle a révélé que les balades se feront à bord du High Speed Craft Seraidi à partir de ce vendredi, et ce à partir de la station maritime urbaine La pêcherie.

Algérie Ferries dévoile le programme

Afin de donner plus de détails aux voyageurs, Algérie Ferries a exposé le programme des balades en mer qui devrait rester en vigueur le reste le l’été.

Le jour du lancement, deux balades ont été faites. La première à 10:00 le matin et la seconde à 14;00 l’après-midi.

L’itinéraire a été présenté comme tel : le départ se fera depuis la station maritime urbaine La Pêcherie en partance vers les Sablettes puis revenir à Tamenfoust ( Laperouse ).

Pour rappel, ces balades avaient été gelée suite à la pandémie de la COVID-19 alors que la demande était là et que les citoyen d’Alger étaient très avides de ces virées.

Pour rappel, L’ENTMV travaille actuellement sur l’élargissement des lignes maritimes liées au transport urbain.

Alger – Naples : Algérie Ferries augmente le nombre des traversées

Le voyage inaugural a été une réelle « réussite à l’aller comme au retour » selon le directeur général par intérim d’Algérie ferries, Saïd Mohellebi.

Alors que le programme actuelle compte deux traversées pour le mois d’août et deux autres pour le mois de septembre, le responsable a révélé que cette ligne « va aller dans la durée ». C’est dans une déclaration faite à l’agence nationale de presse APS, qu’il a révélé cela, confirmant que le nombre de traversée sera augmenté.

Ce nombre sera reçu à la hausse quand la compagnie détiendra les autorisations du ministère des transports.