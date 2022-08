Algérie Ferries reporte une des traversées supplémentaires

Avec la fin de la saison estivale, le transport maritime est très convoité. Avec un prix plus abordable que le billet d’avion, des disponibilités plus flexibles, et la possibilité de prendre plus de bagages voire une voiture il est très apprécié par les Algériens.

Algérie Ferries fait face a de nombreux imprévus et tente de communiquer à ses clients le moindre évènement afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions.

C’est dans ce cadre que la compagnie nationale maritime a annoncé le report d’une traversée supplémentaire programmée vers Marseille. En effet, ce vendredi 26 août 2022 l’ENTMV a informé les voyageurs que la traversée du 27 août 2022 a été reportée au lendemain soit le 28 août 2022.

C’est donc la traversée assurée par le CF El Djazair qui est concernée, et selon le communiqué les passagers doivent être au port d’Alger et ce dès 14h00.

Algérie Ferries : programme des traversées supplémentaires pour août 2022

Pour répondre à la demande accrue des voyageurs notamment à destination de l’Espagne et la France, Algérie Ferries a pris l’initiative d’ajouter des traversées supplémentaires pour ce dernier mois d’aout.

C’est le député de la diaspora, Abdelouahab Yagoubi qui a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué partagé sur sa page Facebook le mercredi 24 août 2022.

Le programme des traversées supplémentaires qui se présente alors comme suit :