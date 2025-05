Algérie Ferries renforce son programme estival: 600 traversées, un nouveau navire et des promotions

À l’approche de la saison estivale, Algérie Ferries a décidé de renforcer son programme estival avec plus de 600 traversées et des promotions pour diverses catégories de ses clients. Il s’agit de ce qu’a déclaré le directeur général de la compagnie, Sofiane Boudar, lors d’une réunion face à l’Assemblée populaire nationale.

Pour assurer le transport de ses passagers durant la nouvelle saison estivale, Algérie Ferries annonce un programme de traversées programmées entre juin et septembre pour satisfaire à la forte demande existante entre l’Algérie et les différents ports européens.

Cette annonce a été faite par le directeur général de la compagnie maritime nationale, en l’occurrence Sofiane Boudar, lors d’une réunion à l’APN.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries lance l’offre « Bahiya » pour l’été 2025 : découvrez les destinations et les prix !

Programme estival renforcé : Algérie Ferries annonce plus de 600 traversées

Le programme de 600 traversées sera opéré sur les différentes lignes maritimes reliant l’Algérie à la France, l’Espagne et l’Italie. Face à un tel programme estival chargé, Algérie Ferries a créé une cellule de communication dédiée à informer les passagers sur les horaires, les modifications et les imprévus. Et ce, afin d’assurer un voyage agréable et sûr avec une réactivité maximale.

Soucieuse du confort de ses passagers, Algérie Ferries prévoit de renforcer sa flotte avec un nouveau navire et investir dans le renforcement du confort à bord en proposant des cabines privatives, des zones dédiées aux familles et des équipements plus modernes.

Parallèlement, le transporteur maritime national s’engage à maintenir des normes strictes de sécurité et d’hygiène pour garantir des traversées de qualité.

Des promotions pour la saison estivale 2025

En plus du renforcement de son programme de voyages, Sofiane Boudar a fait part de plusieurs promotions qui seront lancées pour permettre aux passagers de la compagnie de se déplacer vers leur destination sans se soucier du budget.

En effet, Algérie Ferries prévoit de lancer des promotions, notamment des tarifs avantageux pour les familles réservant à l’avance. Les enfants de moins de trois ans bénéficieront de réductions et d’une exonération totale des taxes.

Afin de faciliter l’accès à ses services à tous les voyageurs, Algérie Ferries mettra en place des tarifs préférentiels spécifiquement destinés aux personnes à mobilité réduite. Une mesure qui vise à éliminer les barrières financières qui pourraient entraver leur voyage.

De même, une attention particulière sera portée aux passagers réguliers, notamment en maintenant un service de qualité et en préservant la compétitivité de ses offres par rapport aux autres compagnies maritimes étrangères. Rappelons, le marché des voyages maritimes entre l’Algérie et l’Europe connaît une concurrence accrue. En plus de Corsica Linea et Nouris El Bahr qui dessert le territoire national depuis la France, la compagnie italienne GNV a aussi rejoint ce créneau.

À destination de l’Espagne, Algérie Ferries partage la desserte de ces lignes maritimes avec Trasmediterranea et Baleària.

À LIRE AUSSI : Été 2025 : Baleària annonce 5 départs hebdomadaires vers l’Algérie et des tarifs réduits