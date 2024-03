Algérie Ferries renforce son programme de traversées vers la France

Depuis quelques semaines, les annulations et les reports des traversées d’Algérie Ferries se multiplient. Le transporteur maritime national ne cesse d’apporter des changements, qui ont gravement impacté les programmes tracés par ses clients.

Cependant, la compagnie nationale revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 13 mars 2024, pour indiquer l’ajout de nouvelles traversées à son programme, à destination de la France.

Algérie Ferries ajoute deux nouvelles traversées vers la France

Pour permettre à ses voyageurs de se déplacer entre la France et l’Algérie, le transporteur maritime a décidé d’apporter de nouvelles modifications à son programme et de renforcer son réseau vers cette destination. Les nouvelles traversées d’Algérie Ferries sont les suivantes :

Au départ d’Alger vers Marseille, programmée pour le 15 mars à 15 h 00;

programmée pour Le voyage du retour depuis Marseille vers le port d’Alger, programmé pour le lendemain 16 mars à 16h.

Rappelons, Algérie Ferries a procédé à l’annulation et le report d’une dizaine de traversées à destination de la France et l’Espagne. Sa concurrente, en l’occurrence Corsica Linéa, a, elle aussi, annulé de nombreux voyages vers l’Algérie. L’initiative d’Algérie ferries et l’ajout de ces deux navettes permettront aux membres de la diaspora de rejoindre le territoire national en ce mois de ramadan.

Jusqu’à 50% de réduction chez Algérie Ferries

En parlant du mois de Ramadan, Algérie Ferries a récemment annoncé le lancement de ses promotions, à l’occasion du mois sacré. Une offre qui permet d’économiser jusqu’à 50% du prix des billets de voyage depuis et vers l’Algérie.

Par ailleurs, cette offre promotionnelle d’Algérie Ferries est valable sur tous les voyages de la compagnie à destination de la France, l’Espagne et l’Italie.

