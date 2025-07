Algérie Ferries renforce sa flotte : la compagnie en passe d’acquérir le navire El Venizelos

Le ferry grec El Venizelos n’est pas simplement affrété pour la saison estivale par la compagnie maritime nationale. Son propriétaire, Attica Group, a précisé qu’il s’agit d’un affrètement coque nue avec achat à la clé, signifiant qu’Algérie Ferries est sur la voie d’acquérir ce navire.

Algérie Ferries ne se contente plus d’affréter le ferry grec El Venizelos pour renforcer sa flotte. Selon le média spécialisé Le Marin, devrait finalement en faire l’acquisition. Rappelons, le navire a précédemment fait l’objet de deux détentions par les autorités maritimes, notamment à Alicante et à Marseille.

Algérie Ferries renforce sa flotte avec un 5e navire

Attica Group, l’actuel propriétaire du ferry, a confirmé avoir signé un contrat de location-vente sans équipage avec Algérie Ferries. Cet accord mènera à la vente définitive d’El Venizelos, construit en 1992, à la compagnie maritime nationale.

El Vénizelos, l’un des navires les plus grands et les plus anciens d’Attica Group, assure déjà des liaisons à destination de l’Espagne et de la France, sous les couleurs d’Algérie Ferries, et ce, depuis le début de la saison estivale.

Grâce à cette acquisition, la flotte d’Algérie Ferries s’élargira à cinq navires. Actuellement, elle est composée du Badji Mokhtar III, Tassili II, Du Badji Mokhtar II, et enfin du Tariq Ibn Ziyad, dont la reprise du service est prévue pour le mois d’août prochain.

Algérie Ferries annonce un nouveau service

Algérie Ferries vient de lancer un nouveau service de transport de marchandises sur la liaison Oran – Alicante. Cette initiative vise à répondre aux besoins des importateurs du « cabas », dont l’activité a été récemment légalisée par le président Tebboune.

En effet, cette ligne a été choisie, car c’est la plus prisée et la plus courte pour acheminer des produits depuis le sud de l’Europe vers l’Algérie. En offrant des espaces dédiés aux marchandises, Algérie Ferries espère optimiser l’utilisation de ses navires et générer des revenus.

Ce nouveau service devrait également mettre de l’ordre dans le transport de marchandises, en encadrant les « petits importateurs », qui auparavant encombraient les navires avec beaucoup de bagages. Désormais, des règles strictes et des seuils spécifiques s’appliquent.

Les opérateurs économiques et les investisseurs intéressés sont appelés à réserver auprès de la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries.

