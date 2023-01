Algérie Ferries: quels sont les véhicules interdits à l’embarquement ?

La semaine dernière, la compagnie nationale maritime a pris une décision radicale concernant l’embarquement de certains véhicules utilitaires sur ses navires. En effet, c’est ce qui ressort d’un communiqué, publié sur la page officielle d’Algérie ferries.

Sur ce dernier, le transporteur maritime national indique que les véhicules utilitaires, tels que les Fourgons, Partner, J5…, ne sont plus autorisés à embarquer sur les navires de d’Algérie ferries. Encore une fois, cette dernière n’a pas expliqué les motifs d’une telle décision, qui a pris effet le 28 décembre 2022.

INTERDICTION EMBARQUEMENT VEHICULES UTILITAIRES

L'E.N.T.M.V. informe son aimable clientèle qu'à compter du 28/12/2022, l'embarquement des véhicules utilitaires (Fourgons, Partner, J5,….) est strictement interdit. pic.twitter.com/D83hIOzsmJ — Algérie Ferries (@ENTMV_Ferries) December 28, 2022

Véhicules interdits à l’embarquement par Algérie ferries : qui est concerné ?

Par ailleurs, les choses semblent être un peu plus claires. En effet, un document, publié par la page spécialisée Transit Green Line, portant le cachet du ministre des Transports et adressé au directeur de la compagnie nationale maritime, donne davantage d’informations concernant cette décision.

Le document en question explique que cette décision s’inscrit dans le cadre du suivi de la circulation des véhicules sur les navires de la compagnie. Et concerne les véhicules utilitaires vides au départ de l’Algérie. Selon cette missive, l’embarquement de ce type de véhicules, empêche le bon déroulement de l’enregistrement et de l’embarquement des voyageurs. Causant ainsi des retards et impacte le confort des passagers.

Dans ce sillage, ce même document précise que l’interdiction ne concerne pas les véhicules utilitaires des voyageurs résidents à l’étranger et qui sont utilisés d’une manière régulière. Mais aussi, qui sont destinés pour un usage autre que touristique et personnel. Ainsi, les passagers résidents à l’étranger peuvent toujours embarquer avec leurs véhicules utilitaires avec Algérie ferries. Par ailleurs, la lettre du ministère des Transports indique que des vérifications des dates des billets, d’aller et de retour, doivent être appliquées.