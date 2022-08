Algérie Ferries : quel est le prix d’une balade en mer ?

La pandémie du Covid-19 a ruiné plusieurs domaines d’activités dans le monde, y compris le secteur touristique. En effet, avec la fermeture des frontières, plusieurs compagnies aériennes mais aussi maritimes ont suspendu leurs activités pour 2 ans.

C’est le cas d’Algérie ferries, qui a repris ses activités maritimes grâce à son programme estivale, annoncé le mois de mai dernier. En effet, par le biais de ce dernier, le transporteur maritime national dessert la France, l’Espagne et l’Italie depuis plusieurs ports algériens.

Par ailleurs, dans un précédent communiqué, Algérie ferries a annoncé la reprise de l’une des activités favorites chez les algériens. Notamment les balades en mer. Et ce, à partir du 29 juillet dernier.

Algérie ferries : quelles sont les destinations des balades en mer ?

Une bonne nouvelle qui a réjoui plus d’une personne, notamment les adeptes de ces balades. Qui, avaient comme habitude de s’offrir ce petit plaisir. Dans ce sens, Algérie féries propose de découvrir trois destinations. A savoir, la station maritime urbaine La Pêcherie, Tamenfoust (Lapérouse) et enfin les Sablettes.

Par ailleurs, dans son communiqué, Algérie ferries a fait état de deux balades par jour qui relieront La Pêcherie à Tamenfoust en passant par les Sablettes. Une première le matin à 10h00, et une seconde l’après-midi à 14h00.

Combien coûte une balade en mer chez Algérie ferries ?

Pour les personnes qui se posent la question et souhaitent s’offrir cette petite balade en mer. Il faut savoir qu’Algérie ferries a chargé le navire High Speed Craft Seraidi d’assurer ces balades. Et ce dans le but de faire profiter tous le monde de ses petits voyages à mini prix.

Ainsi, le transporteur maritime national propose deux offres :

La première à 200 dinars algériens, qui reliera entre la station maritime urbaine La Pêcherie – Les Sablettes;

La deuxième offre est à 400 dinars algériens. Et ce, pour un parcours intégrale La pêcherie – Tamenfoust. Dont une escale est programmée au niveau des Sablettes.

Avec la reprise de ces balades en mer, Algérie ferries compte suivre à petit pas l’exemple de ses homologues maritimes qui proposent des croisières pour la saison estivale. Notamment, à l’exemple de l’Espagne qui offre des balades entre Cala Conta et Cala Bassa à petit prix.