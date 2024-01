Algérie Ferries programme près de 300 traversées pour l’été 2024

Le directeur général de l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, Abdelhakim Bouzaher, a présenté, mercredi, devant la commission des Transports et des télécommunications, de l’APN, les prévisions de la compagnie pour l’été.

Le directeur d’Algérie Ferries a fait état, à Alger, d’une hausse prévisionnelle de 18% du nombre des voyageurs qui seront transportés à bord de ses car-ferries durant la prochaine saison estivale.

Algérie ferries augmente le nombre de ses traversées pour l’été 2024

Dans le détail, le directeur général d’Algérie ferries a fait savoir que sa compagnie prévoit une hausse de 63900 passagers durant la prochaine saison estivale. Mais aussi, une hausse de 19% du nombre de véhicules qui seront transportés à bord de ses navires, durant la même période.

Par conséquent, le nombre des traversées prévues par la compagnie maritime nationale pour l’été prochain, devrait atteindre 292 voyages contre 243 traversées opérées l’été dernier. Par ailleurs, pour assurer le transport de la totalité de ses passagers, Algérie Ferries envisage de renforcer sa flotte.

L’ENMTV, qui possède déjà quatre navires, aura à affréter un autre bateau pour renforcer ses capacités de transport des voyageurs. Et ce, à partir du mois de février prochain. Abdelhakim Bouhazer a fait savoir que ce nouveau navire a une capacité de 1650 lits et 450 véhicules.

En ce qui concerne les quatre navires, qui assurent actuellement la desserte de la France, l’Italie et l’Espagne, ceux-ci seront soumis à des travaux de rénovation et de maintenance périodiques, en prévision de la saison estivale 2024. Et ce, pour garantir la sécurité des voyageurs.

Par ailleurs, lors de son discours devant la commission des Transports de l’APN, le directeur général d’Algérie Ferries a fait part de l’ouverture prochaine de deux agences de vente de billets, au niveau des wilayas d’Alger et d’Oran.

| À LIRE AUSSI :

>> Saison estivale 2024 : Corsica Linea renforce ses traversées vers l’Algérie

>> Traversées vers Marseille : voici l’offre d’Algérie Ferries pour février 2024