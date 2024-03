Algérie Ferries : Programmation de 23 trajets supplémentaires sur ces lignes

Dans un effort ambitieux pour répondre à la demande croissante de mobilité et renforcer les liens transméditerranéens, Algérie Ferries a révélé une expansion significative de ses services.

Cette initiative, annoncée le 24 mars 2024, vise à introduire une série de traversées supplémentaires, facilitant ainsi les échanges culturels, économiques et sociaux entre l’Algérie, l’Espagne, et au-delà.

Focus sur les liaisons Algérie-Espagne

La première phase de l’expansion met en lumière l’introduction et le renforcement des liaisons entre l’Algérie et l’Espagne, une route maritime de plus en plus plébiscitée tant par les voyageurs d’affaires que les touristes. Voici les détails des traversées prévues :

– Alger-Alicante le 26 mars à 22h00, inaugurant la série de voyages entre les deux pays. Cette liaison directe promet de faciliter considérablement les échanges et les visites entre l’Algérie et l’Espagne.

– Alicante-Oran le 27 mars à 19h00, offrant une option pratique pour les passagers souhaitant voyager de l’Espagne vers l’ouest de l’Algérie.

– Alger-Alicante le 19 avril à 19h00, et Alicante-Alger le 20 avril à 19h00, renforçant les options de voyage en milieu de mois.

– Oran-Alicante le 24 avril à 19h00, suivi par Alicante-Oran le 25 avril à 19h00, concluant le mois avec des options supplémentaires pour les voyageurs entre ces destinations.

Algérie Ferries : renforcement des liaisons Algérie-France

La seconde partie de l’expansion se concentre sur les liaisons entre l’Algérie et la France, avec un éventail de traversées :

– Marseille-Alger le 25 mars à 17h00, marquant le début des opérations élargies.

– Oran-Marseille le 28 mars à 12h00, offrant une liaison directe entre l’ouest de l’Algérie et le sud de la France.

– Alger-Marseille le 11 avril à 12h00, suivi de près par Marseille-Oran le 12 avril à 13h00, et Marseille-Alger le 15 avril à 19h00, augmentant la fréquence des voyages entre les deux pays.

– Alger-Marseille le 16 avril à 20h00, Marseille-Alger le 18 avril à 12h00, et Alger-Marseille le 21 avril à 12h00, offrant des options quasi quotidiennes pour les passagers.

– Marseille-Alger le 24 avril à 18h00, et Alger-Marseille le 29 avril à 12h00, concluant le mois avec des liaisons régulières et fiables.

Extension des services en mai

En mai, la compagnie continue d’élargir son offre avec des traversées supplémentaires, répondant ainsi à la demande saisonnière accrue :

– Oran-Marseille le 14 mai à 11h00, une liaison clé pour les échanges entre les deux régions.

– Oran-Alicante le 1er mai à 17h00, Alicante-Oran le 2 mai à 19h00, Oran-Alicante, le 8 mai à 17h00, et Alicante-Oran le 9 mai à 19h00, renforçant les options de voyage entre l’Algérie et l’Espagne au début du mois.

– Oran-Alicante le 16 mai à 19h00, suivi par Alicante-Oran le 17 mai à 19h00, concluant la série de traversées prévues pour le printemps 2024.

Cette expansion des services de la Compagnie Nationale de Transport Maritime de Passagers représente une avancée significative dans la connectivité régionale, offrant aux voyageurs plus d’options, de flexibilité et de confort pour leurs déplacements en Méditerranée.