Algérie Ferries : prix et programme des traversées en janvier 2022

En ces temps difficile de Covid-19, quoi de mieux que de voyager en respectant les mesures sanitaires afin de changer d’ambiance et de se détendre des pressions de la vie quotidienne. Depuis la reprise des traversées, beaucoup se sont réjouis et ont commencé à planifier leur prochain voyage en traversée. De longues heures agrémentées par des paysages à couper le souffle, des couchers de soleils incroyables et un confort assuré.

Cela est donc possible notamment avec Algérie Ferries, la compagnie algérienne de navigation maritime. Cette dernière a repris du service l’été dernier suite au feu vert des autorités algériennes. C’était une véritable bonne nouvelle compte tenu de la réticence omniprésente de voyager par avion, au vu de la cherté hallucinante des billets.

Il convient de rappeler que dans un contexte de flambée de cas de contamination et de circulation du nouveau variant Omicron, un protocole sanitaire strict s’impose.

Le ministère des Transports avait donc annoncé le 1er décembre à travers un communiqué, la vaccination obligatoire pour les voyageurs par voie maritime ainsi que le test PCR et le test antigénique à l’arrivée, en partance ou en provenance de l’étranger vers l’Algérie.

Janvier 2022 : prix et programme des traversées

Algérie Ferries effectue une seule traversée par semaine entre l’Algérie et la France, cela peut augmenter en cas de décrue de cas de contamination ou encore en saison estivale. Pour le mois de janvier 2022, voici le programme :

Pour la traversée Alger – Marseille, les départs sont programmés pour le 2, 10, 17, 24 et le 31 janvier, et les arrivées sont programmées le 3, 11,18 et 25 janvier. Pour la traversée inverse, les départs sont programmés le 8, 15, 22 et le 29 janvier. Les arrivées sont programmées le 9, 16, 23 et le 30 janvier.

Quant aux prix des billets pour le premier mois de l’année 2022, un billet aller retour entre l’Algérie et la France sera à 316 euros dans le prestigieux nouveau navire : Badji Mokhtar 3.