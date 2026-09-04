Algérie Ferries ouvre les réservations pour l’automne et l’hiver 2026-2027

L’Entreprise Nationale de Transport Maritime des Voyageurs (ENTMV), connue sous le nom d’Algérie Ferries, annonce l’ouverture des réservations pour la saison automne-hiver 2026-2027. Les voyageurs souhaitant se déplacer par voie maritime durant cette période peuvent désormais réserver leurs places auprès des différents points de vente de la compagnie.

Cette ouverture concerne l’ensemble des agences d’Algérie Ferries, en Algérie comme à l’étranger, ainsi que la plateforme de réservation en ligne mise à la disposition des voyageurs.

Les réservations désormais ouvertes pour l’automne et l’hiver

À travers cette annonce, Algérie Ferries invite ses clients à anticiper leurs déplacements pour la saison automne et hiver 2026-2027. Les voyageurs peuvent dès à présent consulter le programme des traversées disponibles et choisir leur destination ainsi que la date correspondant à leur voyage.

La compagnie rappelle ainsi que les réservations sont accessibles via ses agences réparties sur le territoire national et à l’étranger, offrant aux passagers plusieurs possibilités pour organiser leur déplacement.

L’ouverture des réservations intervient notamment à l’approche de la période automnale, durant laquelle de nombreux voyageurs préparent leurs déplacements entre l’Algérie et les différentes destinations desservies par la compagnie maritime nationale.

Une réservation en ligne pour faciliter les démarches

En parallèle des agences physiques, Algérie Ferries met à la disposition de ses clients sa plateforme officielle de réservation en ligne. Celle-ci permet aux voyageurs de consulter les informations relatives aux traversées et de préparer leur voyage directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur.

Pour effectuer une réservation en ligne, les voyageurs peuvent accéder à la plateforme officielle à l’adresse suivante :

Plateforme officielle de réservation Algérie Ferries⁠

La compagnie précise qu’il s’agit de sa plateforme électronique officielle et unique pour les réservations en ligne.

Programme des traversées et choix des destinations

La plateforme permet notamment aux voyageurs de consulter le programme des voyages, de sélectionner leur destination et de déterminer la date à laquelle ils souhaitent effectuer leur traversée.

En quelques étapes, les passagers peuvent ainsi accéder aux différentes possibilités proposées et organiser leur déplacement en fonction de leurs besoins.

Algérie Ferries recommande aux voyageurs de consulter régulièrement le programme disponible et de procéder à leurs réservations suffisamment à l’avance, particulièrement pour les dates susceptibles d’enregistrer une forte demande.

À travers l’ouverture des réservations pour la saison 2026-2027, l’ENTMV encourage ses clients à préparer dès maintenant leurs prochains déplacements maritimes.

Les voyageurs intéressés sont donc invités à se rapprocher des agences de la compagnie ou à utiliser sa plateforme officielle afin de consulter les traversées disponibles et de réserver leurs places.

Avec cette nouvelle période de réservation, Algérie Ferries entend permettre à ses passagers de mieux organiser leurs voyages et de profiter d’une expérience de déplacement maritime dans les meilleures conditions.