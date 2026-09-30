Traversées France-Algérie : Algérie Ferries impose de nouvelles règles aux véhicules

Vous prévoyez de prendre le ferry entre la France et l’Algérie avec votre voiture ? Attention aux ajustements de la rentrée ! Algérie Ferries vient d’annoncer, ce mercredi 30 septembre, de nouvelles mesures ciblant les véhicules sur la ligne Marseille – Skikda.

Concrètement, le transporteur maritime applique désormais des consignes précises sur la hauteur maximale des véhicules et le type de chargement toléré pour vos bagages.

Selon le communiqué officiel, ces mesures cherchent à rationaliser l’espace à bord et à rationaliser l’embarquement. L’objectif d’Algérie Ferries est clair : optimiser la capacité des navires tout en garantissant un embarquement plus fluide et structuré sur la ligne Marseille-Skikda.

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La hauteur des véhicules désormais limitée à 2 mètres

Désormais, les voitures de tourisme embarquant sur la ligne Marseille – Skikda ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Algérie Ferries a confirmé ce plafonnement strict dans son communiqué officiel, publié en ce mercredi sur ses réseaux sociaux.

Cette restriction fait partie des nouvelles mesures déployées par la compagnie nationale, Algérie Ferries, pour mieux encadrer et structurer les opérations d’embarquement.

Les règles de chargement des bagages évoluent aussi pour les traversées Marseille – Skikda. Pour l’ensemble des autres catégories de véhicules, Algérie Ferries interdit désormais formellement d’empiler du matériel ou des bagages sur le toit.

Le transporteur maritime le confirme explicitement : il est désormais hors de question de superposer ou d’empiler des bagages sur le toit pour les autres classes de véhicules.

Algérie Ferries communique ses numéros utiles

En encadrant la hauteur maximale des autos (2 mètres) et en proscrivant les bagages sur le toit des autres véhicules, Algérie Ferries remet à plat les conditions de chargement sur la traversée Marseille – Skikda. L’objectif est clair : rationaliser l’espace disponible à bord tout en assurant un embarquement plus rapide et ordonné.

Afin de répondre aux interrogations des passagers, Algérie Ferries met à leur disposition plusieurs numéros utiles pour obtenir tous les renseignements nécessaires.

Pour joindre la compagnie, plusieurs numéros sont mis à disposition des voyageurs : 021 00 04 51, 021 00 02 52, 021 00 04 59, 021 00 06 31, 021 00 08 13 ainsi que le 020 11 24 94.

Une traversée supplémentaire entre Marseille et Oran

Algérie Ferries a ajouté d’une traversée maritime exceptionnelle reliant Marseille à Oran au début du mois d’octobre 2026. Cette initiative de la compagnie nationale vise à répondre à la forte demande des voyageurs sur ses liaisons entre la France et l’Algérie.

Le départ est arrêté au samedi 3 octobre 2026 à 12h00 depuis le port de Marseille. La traversée sera assurée par le navire El Djazaïr 2, offrant ainsi une option de transport supplémentaire pour rejoindre l’ouest algérien depuis le sud de la France.

Pour réserver un billet ou obtenir des détails sur les conditions de voyage, Algérie Ferries invite les passagers à se rapprocher de ses agences agréées ou à contacter directement ses services d’information.

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