Algérie Ferries change son programme : de nouvelles traversées Marseille-Alger décalées

Malgré la fin du rush estival, la compagnie nationale maritime, Algérie Ferries, enchaîne les annulations et changements d’horaires de dernière minute. Le point complet sur un programme de traversées de nouveau chamboulé.

Immobilisé en maintenance dans un chantier naval grec depuis mai dernier, le Badji Mokhtar III — fleuron de la flotte d’Algérie Ferries — manque toujours à l’appel.

Sans aucun navire affrété pour renforcer sa flotte cet été, Algérie Ferries ne fonctionne plus qu’avec trois car-ferries : le Tariq Ibn Ziyad, le Djazair II et le Tassili II. Réduite à ce dispositif restreint, la compagnie maritime accumule reports et annulations depuis plusieurs semaines.

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Traversées Marseille – Alger : nouveaux reports de programme pour les passagers

La série de perturbations continue chez la compagnie Algérie Ferries. La compagnie nationale a annoncé lundi 21 septembre le décalage de deux traversées entre Marseille et Alger, programmées à l’origine pour les 23 et 24 septembre.

Par le biais d’un communiqué, Algérie Ferries a tenu à informer sa clientèle qu’une « modification indépendante de sa volonté » est venue perturber son calendrier de traversées.

Le nouveau calendrier s’établit comme suit : la traversée Alger – Marseille initialement prévue le 23 septembre est repoussée de trois jours pour être assurée le samedi 26 septembre à midi. Quant au départ Marseille – Alger du 24 septembre, il accuse un retard de quatre jours et n’aura lieu que le lundi 28 septembre à 12h00.

En conclusion de son communiqué, la compagnie nationale a tenu à présenter ses excuses pour les désagréments occasionnés par cette nouvelle modification de planning, indiquant compter sur la compréhension de ses passagers.

Algérie Ferries dément la saisie du Badji Mokhtar III et explique les raisons de son arrêt

Pour rappel, face aux rumeurs virales sur les réseaux sociaux évoquant une saisie ou une panne grave du Badji Mokhtar III, Algérie Ferries est sortie de son silence via un communiqué officiel. La compagnie nationale y dément catégoriquement ces fausses informations et tient à rassurer la clientèle.

En réalité, le navire se trouve actuellement dans un chantier naval en Grèce pour son arrêt technique annuel planifié. Algérie Ferries précise que le retard pris dans les travaux résulte de contraintes techniques indépendantes de sa volonté, tout en assurant tout mettre en œuvre pour en limiter l’impact sur les passagers.

Livré en août 2021 et issu d’une coopération inédite avec les chantiers navals chinois de Guangzhou, le Badji Mokhtar III demeure le navire le plus récent, le plus imposant et le fleuron de la flotte maritime algérienne.

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