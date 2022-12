Algérie Ferries : nouvelles annulations des balades en mer

La compagnie nationale maritime a repris ces balades en mer le mois de juillet dernier. En effet, en exploitant son navire, le HSC Seraidi, Algérie Ferries assure des traversées pour découvrir la côte de la baie d’Alger. Notamment, La pêcherie, Tamenfoust et les Sabelettes.

Par ailleurs, avec le changement des conditions climatiques et suite à des prévisions météorologiques peu favorable pour le Seraidi de prendre la mer, la compagnie maritime nationale a annulé plusieurs traversées de son programme du mois de novembre. Pour rappel, de nombreuses traversées figurant dans le programme de la dernière semaine du mois de novembre ont été annulées. Dont celles du 28 et 30 novembre dernier.

Mais ce n’est pas tout. Pour son programme du mois de décembre 2022, Algérie ferries a également prévu quelques changements, dont des annulations qui concernent ces balades en mer.

Algérie ferries annule des balades en mer

Par le biais d’un communiqué rendu public dans la soirée du 30 novembre dernier, Algérie Ferries a annoncé l’annulation de plusieurs balades urbaines, assurées par le HSC Seraidi, prévues pour ce début du mois de décembre 2022.

Ces annulations concernent les balades urbaines prévues pour le 1, 2, 4 et 5 décembre 2022. Par ailleurs, Algérie ferries précise, dans son communiqué, que l’activité du HSC Seraidi prendra, le samedi 3 décembre prochain. Et ce, de 9h jusqu’à 13h, uniquement. Mais aussi le 6, 7 et 8 décembre 2022, de 9 h 00 jusqu’à 16 h 00.

Le transporteur maritime national prévoit, également, l’annulation des traversées prévues pour le 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2022, précise le communiqué d’Algérie ferries.

Pou mémoire, les conditions météorologiques ont causé également l’annulation et le report de plusieurs dessertes vers l’étranger. Notamment celles vers le port de Marseille.