Algérie Ferries : nouveaux changements dans le programme de juillet 2024

Le navire Moby Dada, affrété pour renforcer la flotte d’Algérie Ferries, durant cette saison estivale, a, dernièrement, fait face à de nombreux problèmes techniques, empêchant le bon déroulement des traversées, opérées, par ce bateau italien.

En effet, la compagnie maritime nationale a annoncé un ensemble de modifications apportées à son programme estival. Particulièrement, aux traversées assurées par le Moby Dada, à destination de l’Espagne.

Traversées vers l’Espagne : Algérie Ferries change de nouveau son programme

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 22 juillet 2024, l’ENTMV a fait savoir que le navire Moby Dada est de nouveau opérationnel et les réserves ont été levées par les organismes légalement autorisés. Et ce, après de nombreuses interventions des techniciens pour réparer sa panne et poursuivre ses voyages entre l’Algérie et l’Espagne.

Dans ce sillage, la compagnie maritime nationale apporte de nouvelles modifications à son programme de traversées comme suit :

La traversée Alicante – Alger programmée pour le 22 juillet à 18 h, au lieu du 19 juillet ;

Le voyage Alicante – Alger du 21 juillet reporté pour le 23 juillet à 19 h ;

Le voyage Alicante – Oran du 23 juillet à 19 h, au lieu du 21 juillet 2024 ;

La traversée du retour Oran – Alicante reprogrammée pour le 24 juillet 2024 à 19 h, au lieu du 22 juillet ;

La traversée Alicante – Oran du 23 juillet, reportée pour le lendemain 24 juillet à 19 h ;

Le voyage Oran – Alicante, initialement prévu pour le 24 juillet, sera opéré en date du 25 juillet à 15 h ;

la traversée Alicante – Alger, prévue pour le 24 juillet, reprogrammée pour le 25 juillet à 19 h ;

Le voyage Alicante – Oran du 26 juillet à 11h, au lieu du 25 juillet 2024.

Par ailleurs, la compagnie maritime nationale adresse ses excuses à ses passagers impactés par ces nouvelles modifications.

Une saison estivale sous le signe des perturbations

Depuis le début de la saison estivale, Algérie Ferries ne cesse de modifier son programme de voyages. Après l’immobilisation du bateau Tassili II, en réparation dans un chantier naval en Grèce, le Moby Dada a fait face à de nombreuses pannes.

Lors de cette période où les membres de la diaspora pensent à prendre leurs vacances en Algérie, auprès de leurs familles, ces derniers ont été contraints de subir des reports et des annulations de leurs voyages.

