Algérie Ferries : nouveau scandale

Le secteur du transport en Algérie connaît de nombreuses perturbations ces derniers mois et ce à cause de la pandémie entre autres. Des scandales de paiement, de retards, d’organisation ou même d’un service négligé voient le jour fréquemment, et cette fois ci c’est autour d’Algérie ferries que tourne cette affaire.

La compagnie maritime nationale fait parler d’elle cette fois-ci pour un retard assez important occasionné sur un trajet Marseille-Alger. Le navire “Badji Mokhtar III” qui devait quitter les lieux lundi 28 février 2022 à 16h00 y était encore minuit passée.

Les traversées en mer étant plus longues et plus fatigantes qu’un vol direct, les passagers se sont retrouvés coincés, attendant le départ impatiemment n’hésitant pas à montrer leur mécontentement en postant des vidéos sur les réseaux sociaux. L’un des voyageurs témoigne : “Départ prévu à 16h Alger-Marseille. Il est maintenant 01h24 le bateau algérien Badji Mokhtar toujours à quai “

Ce retard serait dû à un renforcement des mesures de sécurité et de contrôle vis-à-vis des différents trafics qui utilisent la compagnie maritime afin de mener à bien leurs activités illicites. Ceci avait été mis en lumière la semaine dernière, après que la police ait déjoué une tentative de trafic de produits agro-alimentaires grâce à une descente à bord du navire Badji Mokhtar.

Algérie Ferries avait communiqué son programme pour mars

Suite à la reprise des traversées maritime le 1er novembre, Algerie Ferries dessert actuellement deux pays : la France et l’Espagne.

De ce fait, pour la France elle opère des voyages entre Marseille et Alger, a échelle d’un aller retour par semaine.

Pour les traversées Marseille – Alger, les départs sont prévus le 5, 12, 19 et 26 mars à 16h00.

Pour les traversées Alger – Marseille, les départs sont prévus le 7, 14, 21 et 28 mars à 16h00.

En ce qui concerne l’Espagne, les départs et les arrivées se font à partir d’Oran et Alicante.

Pour les départs d’Alicante , les dates prévues sont le 4, 11, 18 et 25 mars à 19h00. Tandis que pour les départs d’Oran elles sont prévues pour le 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 19h00.