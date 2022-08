Algérie Ferries: naissance d’un bébé lors de la traversée Oran-Alicante

En mer tout peut arriver, et les incidents ne se font pas rares. Mais cette fois ci, c’est un heureux évènement dont les passagers et l’équipage d’Algérie Ferries ont été témoin : la naissance d’un enfant.

Même si un bateau n’est pas le lieu le plus approprié ni le mieux équipé pour un accouchement, quand le moment arrive, il n’est plus possible de repousser l’échéance.

C’est ce qui est arrivé à une femme enceinte, lors de la traversée Oran-Alicante. C’est sur la page Facebook « Info Maritimes Et Portuaires En Algérie » que l’information a été révélée.

En effet, une photo de l’équipe médicale aux côtés du nouveau-né a été partagée, accompagnée d’un texte apportant plus de détails.

C’est à bord du navire « Tariq Ibn Ziyad », que l’enfant prénommé Kawtar est née. C’est grâce à l’intervention de l’équipe médicale présente sur les lieux que l’évènement s’est déroulé à merveille. Parmi les intervenants, se trouvaient un médecin ( Hamil Idir ) et un infirmier ( Ben Zainab Mohamed Amine ) qui ont été chaudement remerciés sur les réseaux sociaux.

La petite Kawtar est donc née dans les eaux internationales.

Algérie Ferries annonce ses traversées supplémentaires pour août 2022

Avec la rentrée scolaire et sociale qui approchent, les derniers voyages s’organisent et la demande auprès d’Algérie Ferries est en hausse. Le programme mis en place par la compagnie maritime nationale a été jugé insuffisant par les citoyens notamment la diaspora algérienne, qui ont sollicité Algérie Ferries pour un renforcement du programme pour la fin du mois d’aout.

Afin de répondre à la demande des Algériens, la compagnie maritime a mis en place de nouvelles traversées pour le mois d’août. En effet, le député de la diaspora Abdelouahab Yagoubi a révélé celavia un communiqué partagé sur sa page Facebook le mercredi 24 août 2022.

De nouvelles traversées ont donc été ajoutées, dans l’espoir de répondre aux revendications des Algériens. Le programme des traversées supplémentaires qui se présente comme suit :