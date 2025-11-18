Algérie Ferries modifie son programme : traversées avancées, reports et changement de navires

L’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) informe ses voyageurs d’une modification importante de son calendrier de traversées maritimes. Cette décision fait suite aux prévisions météorologiques défavorables pour la navigation durant la période du weekend à venir.

La sécurité de ses passagers et de son équipage étant sa priorité, Algérie Ferries a procédé à un réajustement de plusieurs liaisons maritimes, impliquant des avancements et des reports significatifs, ainsi que des changements de navires pour certaines traversées.

Ces changements ont été annoncés via un communiqué de la compagnie maritime nationale, mis en ligne en ce mardi 18 novembre 2025.

Algérie Ferries annonce des changements dans son programme de traversées

Algérie Ferries a annoncé une modification de son programme de traversées à destination d’Alicante en Espagne et de Marseille en France. Et ce, en raison des mauvaises conditions météorologiques prévues pour le weekend prochain.

Selon un communiqué de la compagnie, le programme des traversées a été ajusté comme suit :

Le voyage Oran – Alicante prévu le 20 novembre 2025 à bord du navire El Venizelos est avancé au 19 novembre à 18 h 00 ;

la traversée du retour Alicante – Oran prévue pour le 21 novembre 2025 à bord du navire El Venizelos est également avancée au 20 novembre 2025 à 18 h 00.

Plusieurs traversées reportées

Les modifications du programme d’Algérie Ferries comprennent également des reports de traversées :

Le voyage Marseille – Skikda initialement programmé pour le 20 novembre 2025 à bord du navire Tassili II est reporté au 25 novembre 2025 à 12h ;

Le voyage du retour Skikda – Marseille prévu le 21 novembre 2025 à bord du Tassili II est reporté au 25 novembre 2025 à 15 h 00 ;

La traversée Marseille – Alger prévue le 19 novembre 2025 à bord du navire El Djazair II est reportée au 22 novembre 2025 à 16 h 00 et sera effectuée à bord du navire Badji Mokhtar III ;

Le voyage du retour Alger – Marseille prévu le 20 novembre 2025 à bord du navire El Djazair est reporté au 24 novembre 2025 à 12 h 00 et sera effectué à bord du ferry Badji Mokhtar III.

Ces ajustements sont une mesure de précaution impérative, dictée par des circonstances climatiques qui sont totalement indépendantes de sa volonté. Par ailleurs, les voyageurs concernés sont appelés à vérifier les horaires de départ et à se présenter à l’enregistrement en tenant compte des nouvelles dispositions.

