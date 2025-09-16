Algérie Ferries modifie son programme : ce qui change pour la traversée Alger – Marseille

La compagnie maritime nationale a émis un nouveau communiqué à l’adresse de ses voyageurs. Algérie Ferries informe ses passagers que les horaires de la traversée, prévue pour le 18 septembre 2025, reliant Alger à Marseille, ont été modifiés.

Cette modification concerne le navire Badji Mokhtar III, initialement programmé pour un départ à 12 h 00, le voyage est désormais reporté de trois heures. En effet, le nouveau départ est donc fixé à 15 h 00. La compagnie justifie ce changement par « des circonstances organisationnelles indépendantes de sa volonté« , qui nécessitent un réajustement des opérations.

Algérie Ferries apporte des changements à son programme pour la traversée Alger – Marseille

Afin de garantir un embarquement fluide, l’ENTMV a précisé les nouveaux horaires d’enregistrement :

Début de l’opération d’enregistrement : 7 h 00 du matin ;

Fin de l’enregistrement : 12 h 00 (midi).

Il est important pour les passagers de la traversée en question de respecter ces horaires et de se présenter au port d’Alger dans les temps impartis pour ne pas risquer de manquer le départ.

Par ailleurs, la compagnie maritime nationale insiste sur l’importance pour les voyageurs de prendre toutes les précautions nécessaires et d’anticiper leur arrivée au port. Pour toute question ou obtenir les dernières informations concernant ce voyage, Algérie Ferries a mis à disposition de ses clients les numéros suivants : 021.64.43.74 et 3307.

Algérie Ferries assouplit ses conditions : les véhicules neufs et de moins de trois ans de nouveau acceptés à Oran et Alger

Depuis le 1ᵉʳ septembre 2025, Algérie Ferries et Nourris Elbahr Ferries ont levé les restrictions sur le transport des véhicules neufs ou de moins de trois ans vers les ports d’Alger et d’Oran. Cette mesure, initialement mise en place le 15 juin 2025 pour désengorger ces ports pendant la haute saison, obligeait les propriétaires à débarquer leurs véhicules uniquement à Bejaia, Skikda ou Annaba.

En parallèle, les deux compagnies maritimes, rejointes par Corsica Linea, ont étendu leurs périodes de réservation jusqu’au début 2026. Les liaisons concernent plusieurs ports algériens (Alger, Oran, Béjaïa, Skikda, Annaba) vers la France (Marseille, Sète) et l’Espagne (Alicante).

Cette double annonce représente une avancée significative pour la diaspora et les importateurs. Les voyageurs peuvent désormais bénéficier de meilleures conditions tarifaires en basse saison et profiter de services améliorés, notamment des formules repas prépayées à tarif préférentiel. Les compagnies encouragent les réservations rapides, la période de retour de la diaspora étant toujours en cours dans les ports français et espagnols.

