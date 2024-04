Algérie Ferries : modifications pour plusieurs traversées en ce mois d’avril

La compagne nationale a récemment publié un communiqué sur sa page Facebook officielle annonçant des modifications significatives dans le programme de ses traversées maritimes entre l’Algérie et l’Europe. Ces ajustements affectent principalement les liaisons entre Alger, Marseille et Alicante, et sont décrits en détail ci-dessous.

Le premier changement notable concerne les traversées Alger-Marseille : le départ qui était initialement prévu à midi le 18 avril est désormais reporté à 16h00 le même jour. Un ajustement similaire est appliqué pour la traversée du 25 avril, également décalée de midi à 16h00. En outre, la traversée prévue le 19 avril remplacera celle de Béjaïa-Marseille et partira également à midi.

Concernant les annulations, la liaison Alger-Alicante du 19 avril est supprimée. La compagnie propose comme alternative une traversée Oran-Alicante le 21 avril à 19h00. De même, le retour Alicante-Alger prévu pour le 20 avril à 19h00 est annulé et remplacé par un départ d’Alicante vers Oran le 22 avril à la même heure.

Enfin, certaines traversées sont consolidées pour optimiser le planning. Les voyages de Marseille à Alger prévus les 21 et 23 avril sont fusionnés en un seul départ le 23 avril à 16h00 sur le navire « Badji Mokhtar 3 ». De la même façon, les départs de Marseille pour Alger des 22 et 24 avril sont regroupés en une unique traversée le 24 avril à 18h00.

Quel est l’impact de ces changements ?

Ces modifications de programme pourraient entraîner des complications pour les voyageurs ayant des plans préétablis, les obligeant à revoir leurs arrangements de voyage et d’hébergement. Il est essentiel pour les passagers affectés par ces changements de vérifier les nouveaux horaires et de prévoir des plans alternatifs au besoin.

Il est également conseillé de rester en contact avec la compagnie pour toute mise à jour supplémentaire et de suivre les recommandations officielles pour ajuster leurs itinéraires. Une planification proactive et une vérification régulière des annonces peuvent aider à minimiser les désagréments causés par ces ajustements imprévus.

En conclusion, bien que ces changements puissent perturber les programmes initiaux des voyageurs, Algérie Ferries Transport s’engage à fournir toute l’assistance nécessaire pour faciliter cette transition et garantir que les modifications soient gérées avec le minimum d’inconfort pour ses clients. Les voyageurs sont encouragés à adapter leurs plans en conséquence et à se préparer pour une expérience de voyage légèrement modifiée mais gérable.