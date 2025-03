Algérie Ferries : Modifications du programme des traversées

La compagnie nationale de transport maritime de voyageurs a annoncé, ce jeudi, un changement dans son programme de traversées en raison des conditions météorologiques défavorables prévues dans les prochains jours.

Selon le communiqué de la compagnie, ces ou ajustements concernent principalement les liaisons depuis et vers le port de W. L’objectif est d’assurer la sécurité des passagers et des équipages, tout en garantissant un service optimal malgré les aléas climatiques.

Nouveau programme des traversées :

La traversée Marseille – Oran, initialement prévue le 9 mars 2025, est reportée au 10 mars à 12h00. De même, la traversée Oran – Alicante, programmée pour le 10 mars, aura finalement lieu le 13 mars à 22h00. Enfin, la traversée Alicante – Oran, prévue le 11 mars, est reportée au 14 mars à 18h00.

La compagnie invite tous les passagers concernés à se rapprocher de ses services pour plus d’informations sur les nouvelles modalités de voyage et les éventuels ajustements nécessaires.

Elle rappelle également l’importance de consulter régulièrement les annonces officielles afin de se tenir informé de toute évolution liée aux conditions météorologiques et aux départs.

Avec l’Aïd el-Fitr qui approche à grands pas, dans environ trois semaines, ces ajustements de programme interviennent à un moment où de nombreux voyageurs prévoient leurs déplacements pour rejoindre leurs familles et célébrer cette fête en compagnie de leurs proches.

La compagnie nationale de transport maritime de voyageurs rappelle ainsi l’importance de vérifier régulièrement les mises à jour des traversées afin d’anticiper d’éventuels changements et voyager dans les meilleures conditions.

Une compagnie au service des voyageurs

La compagnie nationale de transport maritime de voyageurs joue un rôle central dans les échanges entre l’Algérie et plusieurs destinations en Europe, notamment la France et l’Espagne. Elle assure des traversées régulières reliant les ports d’Alger, Oran, Béjaïa et Skikda aux grandes villes côtières européennes comme Marseille et Alicante.

Dotée d’une flotte moderne et équipée pour offrir confort et sécurité, elle met un point d’honneur à garantir un service de qualité aux passagers, en proposant différentes classes de voyage et des services à bord adaptés aux besoins des familles et des professionnels.

En plus du transport des voyageurs, la compagnie contribue également au développement du commerce maritime en facilitant l’acheminement des marchandises entre l’Algérie et l’Europe.