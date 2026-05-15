Algérie Ferries : modifications du programme de ces traversées Alger – Marseille

Dans un communiqué officiel, Algérie Ferries annonce plusieurs modifications à son programme de traversées entre Alger et Marseille pour le mois de mai 2026.

Ces ajustements concernent à la fois des avances de départ par rapport aux dates initialement prévues et l’ajout d’une traversée supplémentaire. Algérie Ferrie invite les passagers concernés à prendre note des nouvelles dates et à se présenter au port dans les délais indiqués.

« L’ENTMV invite l’ensemble de ses passagers concernés à prendre leurs dispositions nécessaires et à se rendre au port d’embarquement aux dates et heures fixées afin de compléter les formalités de voyage. » Voici le détail des quatre changements annoncés par Algérie Ferries : La traversée Alger vers Marseille initialement programmée le 18 mai 2026 a été avancée au 17 mai 2026 à 14h00. Les passagers détenteurs d’un billet sur cette date sont donc priés de prendre leurs dispositions en conséquence. Concernant le trajet retour Marseille vers Alger, le départ prévu le 20 mai 2026 a lui aussi été avancé, et s’effectuera désormais le 18 mai 2026 à 15h00. Un ajustement de trois jours que les voyageurs en provenance de France doivent impérativement intégrer dans leur planification. Enfin, la seconde traversée Marseille vers Alger du mois, initialement fixée au 23 mai 2026, est avancée au 20 mai 2026 à 15h00. Là encore, l’écart de trois jours impose une réorganisation rapide pour les passagers concernés, notamment ceux qui doivent coordonner leur voyage depuis des villes éloignées de Marseille.

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Algérie Ferries : Tariq Ibn Ziyad fait son grand retour après plus de 2 ans de rénovation

Longtemps absent des lignes maritimes d’Algérie Ferries, le célèbre ferry Tariq Ibn Ziyad signe officiellement son grand retour. À quelques heures de la reprise des traversées entre Marseille et Skikda ce vendredi 15 mai 2026, plusieurs vidéos publiées les 13 et 14 mai dévoilent un navire entièrement transformé après plus de deux années de rénovation et de maintenance en Grèce.

Diffusées par Algérie Ferries, les images montrent un ferry complètement modernisé. La compagnie a repeint la coque du navire en blanc éclatant et a entièrement rénové les espaces intérieurs. Couloirs, halls, salons, ponts, espaces communs et zones dédiées aux enfants apparaissent flambant neufs.

La publication précise également le programme de reprise du navire, avec un départ prévu de Skikda vers Marseille ce 15 mai 2026. L’enregistrement des voyageurs doit débuter dès 7 heures du matin.

Une autre vidéo publiée ce jeudi 14 mai confirme le retour effectif du ferry en exploitation. Le Tariq Ibn Ziyad a effectué son premier voyage après rénovation en quittant Marseille en direction de Skikda.

Été 2026 : l’ENTMV renforce son programme estival

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a annoncé la mise en place d’un dispositif renforcé pour la saison estivale, marqué par l’ouverture de nouvelles lignes maritimes entre l’Algérie et plusieurs ports européens, ainsi que l’affrètement d’un navire supplémentaire afin de répondre à la forte demande de la diaspora.

Dans un communiqué, l’ENTMV indique avoir programmé plusieurs traversées reliant les ports algériens aux principales destinations en Europe. Cette initiative s’inscrit dans une volonté claire de répondre à l’afflux important de voyageurs durant la période estivale, notamment les membres de la communauté algérienne établie à l’étranger souhaitant rentrer au pays.

Selon l’entreprise, cette programmation vise à fluidifier les déplacements et à améliorer la disponibilité des traversées, souvent très sollicitées en été. Le transport maritime reste en effet une solution privilégiée par de nombreux voyageurs, en particulier pour les familles et les déplacements avec véhicules.

Un des points majeurs de ce dispositif est l’ouverture de plusieurs nouvelles lignes maritimes. L’ENTMV a annoncé la création de liaisons inédites, notamment :

Barcelone – Alger

Barcelone – Oran

Sète – Oran

Alger – Gênes

Annaba – Gênes

Ces nouvelles dessertes viennent enrichir le réseau existant et renforcer les connexions entre l’Algérie et le sud de l’Europe, en particulier l’Espagne, la France et l’Italie. Elles devraient contribuer à désengorger certaines lignes très fréquentées et offrir davantage de flexibilité aux voyageurs.

Dans le cadre de ce programme estival, l’ENTMV a également procédé à l’affrètement d’un navire italien baptisé Camomilla Cette décision vise à augmenter la capacité de transport de la compagnie durant les mois de forte affluence.

L’ajout de ce navire temporaire permet de soutenir la flotte existante et d’assurer un meilleur rythme de traversées, tout en améliorant la prise en charge des passagers. L’entreprise cherche ainsi à répondre à une demande croissante, tout en maintenant un niveau de service adapté aux attentes des voyageurs.