Algérie Ferries : une traversée supplémentaire annoncée entre Marseille et Oran

La compagnie nationale de transport maritime de voyageurs, Algérie Ferries, a annoncé une traversée maritime supplémentaire entre la France et l’Algérie. Cette desserte exceptionnelle reliera Marseille à Oran au début du mois d’octobre 2026.

Dans un communiqué adressé à sa clientèle, la compagnie nationale a annoncé la programmation d’un voyage maritime supplémentaire afin de répondre aux besoins des voyageurs sur ses différentes lignes.

Cette nouvelle traversée reliera le port de Marseille, en France, à celui d’Oran, en Algérie. Le départ est prévu le samedi 3 octobre 2026 à 12h00.

Les passagers effectueront le trajet à bord du navire « El Djazaïr 2 ». Cette liaison constitue une possibilité supplémentaire pour les voyageurs souhaitant rejoindre Oran depuis le sud de la France durant cette période.

La compagnie invite les personnes intéressées à prendre connaissance des modalités de réservation auprès de ses agences agréées. Les voyageurs sont également invités à se renseigner directement auprès des services concernés pour obtenir les informations nécessaires concernant les billets et les conditions de voyage.

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Réservations et informations auprès des agences agréées

Pour acheter ou réserver leurs billets, les voyageurs peuvent se rapprocher des agences agréées par Algérie Ferries. La compagnie recommande également à ses clients de prendre contact avec ses services pour toute demande d’information complémentaire relative à cette traversée.

Plusieurs numéros de téléphone sont mis à la disposition des voyageurs pour leurs demandes :

Cette annonce intervient alors que les liaisons maritimes entre la France et l’Algérie constituent un moyen de transport régulièrement utilisé par les voyageurs des deux rives de la Méditerranée. L’ajout d’une traversée permet ainsi aux passagers concernés de disposer d’une possibilité supplémentaire pour organiser leur déplacement vers Oran.

Les voyageurs souhaitant emprunter cette liaison le 3 octobre sont donc invités à anticiper leurs démarches et à vérifier les disponibilités auprès des points de vente agréés ou des services de la compagnie.

Ainsi, Algérie Ferries conclut son communiqué en souhaitant à l’ensemble de ses passagers un voyage sûr et confortable à bord de sa flotte.