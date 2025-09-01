Algérie Ferries : les réservations ouvertes jusqu’en janvier 2026 pour la France et l’Espagne

La compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, vient de mettre en vente ses billets pour la période après-saison. Il est désormais possible de réserver des traversées vers la France et l’Espagne jusqu’au 31 janvier 2026

Cette annonce offre une flexibilité précieuse à ceux qui souhaitent voyager en dehors de la saison estivale, souvent saturée. L’extension de la période de réservation jusqu’au début de l’année 2026, permet aux familles de mieux planifier leurs déplacements pour les fêtes de fin et de début de l’année.

Grâce à cette initiative, Algérie Ferries répond à une demande croissante de voyages plus calmes et plus économiques. Les clients de la compagnie peuvent donc anticiper leurs projets de voyage et éviter le rush des dernières minutes.

Algérie Ferries ouvre les réservations sur les traversées vers Marseille, Sète et Alicante

Le transporteur maritime national vient d’annoncer l‘ouverture des réservations pour ses traversées, et ce, jusqu’au 31 janvier 2026.

Les voyageurs d’Algérie Ferries peuvent désormais réserver pour la période après la haute saison et profiter des meilleures offres disponibles. La compagnie dessert tous les ports algériens (Alger, Oran, Béjaïa, Skikda, Annaba) et assure des liaisons avec la France (Sète et Marseille) et l’Espagne (Alicante).

Par ailleurs, la compagnie maritime nationale invite les voyageurs à planifier dès maintenant leurs projets de voyage et à réserver au plus vite afin de bénéficier des meilleurs tarifs pour vivre une expérience « unique et mémorable« .

De nouvelles traversées depuis la France chez Corsica Linea

De son côté, la compagnie maritime Corsica Linea a annoncé une nouvelle majeure pour les voyageurs entre la France et l’Algérie. Les réservations sont désormais ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025, avec des tarifs particulièrement avantageux pour l’après-saison.

Les traversées concernent les départs depuis les ports de Marseille et Sète vers Alger et Béjaïa. Cette initiative permet aux voyageurs de planifier leurs déplacements sur le long terme et de bénéficier de meilleures conditions tarifaires, particulièrement attractives en dehors de la haute saison estivale.

La compagnie met l’accent sur la qualité de service avec des traversées fiables et ponctuelles. Les passagers peuvent profiter d’équipements modernes et d’un personnel attentif à leurs besoins. Des options supplémentaires sont proposées, notamment des formules repas prépayées à tarif préférentiel lors de la réservation.

Cette offre représente une opportunité particulière pour la diaspora et les touristes souhaitant découvrir l’Algérie dans des conditions optimales, notamment durant l’arrière-saison qui offre un climat idéal pour la découverte du pays.

