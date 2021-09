Algérie Ferries : les employés montent au créneau

La reprise des vols internationaux a permis de redynamiser les activités d’Air Algérie suite à la réouverture des frontières aériennes depuis presque quatre mois. Ainsi, la compagnie nationale a bénéficié d’une augmentation considérable du nombre des vols, décidée par le président de la république.

En revanche, certains notamment des députés ont appelé également à reprendre les traversées maritimes suspendues depuis mars 2020. Outre les députés et les acteurs de la scène politiques, les salariés d’Algérie Ferries sont sortis de leur silence à leur tour afin d’appeler à rouvrir les frontières maritimes et reprendre les activités de la société qui souffre actuellement d’une crise financière sans précédent.

Selon nos confrères d’Echorouk, certains des salariées de la société de transport maritime se sont rassemblés ce dimanche 19 septembre au niveau du siège social de l’ENTMV afin de réclamer le paiement de leurs salaires impayés depuis plus de 15 jours. Ce retard coïncide non seulement avec la rentrée scolaire et les frais liés à l’achat de fourniture qu’elle implique, mais aussi avec la flambée des prix de denrées alimentaires.

D’après la même source, les salariés d’Algérie Ferries ont formulé une doléance dans laquelle ils réclament la reprise des activités de la société qui a été injustement marginalisé puisque Air Algérie a pu non seulement reprendre ses vols, mais aussi bénéficier d’une hausse de fréquence lui permettant d’effectuer 32 dessertes par semaine. Les frontières aériennes et maritimes ont été fermés pour le même motif, à savoir la crise sanitaire, alors pour maintenir l’arrêt des activités d’Algérie Ferries ?, réclament-ils.

Des pertes financières colossales

Les employé se demandent pourquoi la société a été ignoré malgré tous les efforts qu’elle a effectués notamment l’élaboration d’un protocole sanitaire strict en collaboration avec le ministère de la Santé. À quoi sert-il de se doter d’un nouveau navire de luxe (le Badji Mokhtar 3) alors que les traversées restent toujours suspendus ?, s’interrogent-ils encore.

Il convient de souligner par ailleurs que la filiale l’ENTMV, en l’occurrence Algérie Ferries devra obtenir dans les prochains jours un prêt bancaire d’une valeur de 13 milliards de centimes afin de rémunérer ses employés. En effet, c’est la Banque Extérieure d’Algérie (BEA) qui a été sollicité pour lui octroyer ce prêt.

Enfin et selon Echorouk, Air Ferries n’a pas vendu de billet depuis 19 mois. Elle a été contrainte d’annuler 750 traversées et son déficit est estimé à 14 milliards de dinars algériens, soit 1400 milliards de centimes.