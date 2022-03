Algérie Ferries est l’unique compagnie algérienne de navigation maritime, assurant des trajets vers les ports de Marseille et d’Alicante depuis la réouverture partielle des frontières et la permission de naviguer.

De nombreux problèmes comme le manque de traversées ou les retards récurrents sont souvent évoqués, mais cette fois-ci c’est un autre fait qui est mis en lumière. En effet, les délais d’attente au port d’Alger ont été évoqués ce lundi 7 mars 2022 lors de l’audition de Kamel Issaad, président directeur général d’Algérie Ferries par la commission des affaires étrangères à l’APN.

Constatés au départ comme à l’arrivée par les voyageurs, cette attente se compte en dizaine d’heures et s’est faite ressentir par les passagers de la compagnie. C’est dans ce contexte que le député Tawfiq Khedim, responsable de la ZONE-2 et donc de la communauté algérienne en France a évoqué cette problématique, en comparant les traitements entre Alger et Marseille. “En Algérie, il faut compter dix ou douze heures afin de sortir du port, tandis qu’en France, cela ne prend que quelques minutes” a-t-il affirmé en demandant au responsable de compagnie de trouver des solutions à cette situation très handicapante.

Les passagers se retrouvent dans l’attente au départ , justifiés par la lutte contre le trafic qui ralentit les procédures. Quant aux arrivées, le président de la commission des affaires étrangères évoque une différence de traitement, d’après lui les navires algériens rencontreraient plus de difficultés à l’arrivée que ceux des compagnies françaises, ce qui est déplorable.

Les responsables ont donc été incité par l’APN à résoudre cette problématique afin de faciliter le trafic au sein de la gare maritime du port d’Alger et ainsi permettre aux passagers de ne plus stagner, et à la compagnie d’envisager une augmentation des traversées mieux organisée.

Une augmentation des traversées prévue par Algérie Ferries

Lors de la même audition, le PDG de la compagnie maritime est revenu sur le sujet du nombre de traversées desservies par Algérie Ferries. D’après ses affirmations , elle serait prête à opérer deux à trois rotations par semaine dès que les bateaux en maintenance seront prêts dans un mois.

D’autres liaisons seront ajoutées à Bejaia, Skikda et Annaba d’ici juin si les gares maritimes correspondantes sont prêtes d’ici là. La compagnie a évoqué le nombre de rotations possibles depuis chaque port : elles s’élèvent à quatre par semaine pour Alger, et à une par jour pour Oran-Alicante. Quant aux départs partant d’Oran, Skikda ou Béjaia, vers Marseille , une seule traversée par semaine est envisagée.