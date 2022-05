Algérie ferries : le Tariq Ibn Ziyad opérationnel pour l’été 2022

Après plusieurs jours de tension sur les réseaux sociaux mais aussi devant les locaux des agences du transporteur national Algérie ferries, la diaspora algérienne établie à l’étranger pourra enfin respirer et espérer rejoindre sa famille pour l’été 2022.

En effet, le ministre des transports a enfin décidé le renforcement du nombre des traversées maritimes et ce dans un communiqué rendu public le jeudi 19 mai 2022. Ainsi, le programme des traversées est passé de 2 liaisons à 7 chaque semaine.

Dans le même sillage, le navire que possède la compagnie Algérie Ferries sera très bientôt opérationnel pour reprendre les traversées maritimes, suite à la fin des opérations de maintenance. De ce fait, suite à des « travaux de réparation et de maintenance » ayant nécessité un peu plus de deux mois, le bateau Tariq Ibn Ziyad de la compagnie Algérie Ferries a enfin clôturé , hier le 21 mai 2022, le chantier de réparation et de réhabilitation effectué par l’entreprise de réparation navale du port de Béjaïa.

Un chantier naval pour le Tariq Ibn Ziyad

En tout cas, tel est ce qu’a relaté, le samedi 21 mai dernier dans une publication sur Facebook, la page spécialisée Informations maritimes et portuaires en Algérie. « Félicitations. Le navire légendaire Tariq Ibn Ziyad va sortir dans un moment du chantier naval de l’entreprise de réparation des navires au port de Béjaia. » ce qui a été indiqué dans cette publication.

Pour rappel, le bateau Tariq Ibn Ziyad a rejoint, en début mars 2022, le chantier naval de l’ERENAV situé dans le port de Bejaia pour y subir une série de travaux de rénovation de la coque du navire ainsi que la maintenance du matériel mécanique en plus du matériel électrique, remise en état des différents dispositifs de contrôle ( réalisée pour la première fois par ERENAV), sans oublier la réhabilitation des installations de confort présentes à bord du navire.

Le Tariq Ibn Ziyad est doté de deux moteurs Wärtsilä Diesel/Bermeo ayant une puissance de 11 100 kW à 500 tr/min et de quatre moteurs supplémentaires de type VASA 8 R 22HF-D de 1 300 kW à 1 000 tr/min, ce qui représente une puissance de 2 × 11 000 kW et assure au navire par conséquent une vitesse de 21 nœuds. Ce ferry possède dix embarcations de sauvetage ouvertes, six moyennes ainsi que quatre petites.

Le Tariq Ibn Ziyad permettra le renforcement de la flotte nationale

Inauguré en novembre 1995, le monstre d’Algérie ferries, le Tariq Ibn Ziyad, peut accueillir 1300 voyageurs et 450 véhicules. Ce navire a une longueur totale de 157 mètres et une largeur totale de 25 mètres.

En reprenant ses activités, ce bateau augmentera globalement la capacité de la flotte nationale du secteur du transport maritime qui passera à 5 700 voyageurs et 1 650 véhicules, ce qui permettra de renforcer les déplacements par voie maritime des citoyens, en particulier en été.