Algérie Ferries : le Tariq Ibn Ziyad de retour après 3 ans de rénovation en Grèce

Après une longue absence pour maintenance et réparations, le Tariq Ibn Ziyad s’apprête à reprendre du service. Le navire appartenant à l’ENTMV (Algérie Ferries) est attendu au port d’Annaba dans les jours qui viennent.

C’est officiel : après trois ans de rénovation complète dans les chantiers navals grecs, le Tariq Ibn Ziyad a repris la mer. Selon une information relayée samedi 28 mars 2026, le navire d’Algérie Ferries est actuellement en route pour regagner les côtes algériennes.

L’annonce marque la fin d’une longue attente pour le navire, dont le retour se précise. Cette publication fait office de première confirmation officieuse de sa remise en service.

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Le navire Tariq Ibn Ziyad de retour en Algérie après trois ans de maintenance

D’après la page spécialisée Info maritimes et portuaires en Algérie, le Tariq Ibn Ziyad devrait accoster au port d’Annaba ce lundi 30 mars 2026, aux alentours de 17h00. Ce port de l’Est algérien marquera le terme de son voyage depuis les chantiers grecs.

Bien que ce retour soit une étape cruciale, le flou persiste sur la date exacte de reprise des traversées. La compagnie n’a pas encore communiqué de calendrier de voyages officiel, mais tout porte à croire que le navire viendra renforcer les liaisons majeures avec les ports français et espagnols pour répondre à la forte demande.

La rénovation complète du navire a touché tous les organes vitaux : motorisation, installations électriques et zones d’accueil des passagers. Ce passage en chantier naval grec a surtout permis une mise en conformité rigoureuse avec les dernières normes internationales de navigation, garantissant une sécurité optimale.

Une flotte nationale de quatre navires

Véritable pilier de la flotte d’Algérie Ferries depuis sa création en 1995, le Tariq Ibn Ziyad affiche des dimensions imposantes : 145 mètres de long pour 24 mètres de large. Capable de transporter 1 800 passagers et 600 véhicules à une vitesse de 22 nœuds, il a longtemps assuré la liaison entre les grands ports algériens (Alger, Oran, Annaba) et les destinations européennes comme Marseille et Alicante.

La réintégration du Tariq Ibn Ziyad porte désormais à quatre le nombre de navires opérationnels pour Algérie Ferries. Il rejoint ainsi le Badji Mokhtar III, fleuron de la compagnie (1 800 passagers, 650 véhicules), le Tassili II (1 500 passagers, 520 véhicules) et El Djazaïr II.

Ce renforcement de la flotte tombe à point nommé pour booster les capacités de transport sur les lignes méditerranéennes à l’approche de la haute saison estivale.

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