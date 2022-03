Algérie Ferries : le programme des traversées Avril 2022

La compagnie maritime, Algérie Ferries, a relancé ses traversées au mois d’octobre 2021. Elle offre depuis des dessertes reliant Alger à Marseille ainsi que Oran à Alicante, ville d’Espagne. Pour la première traversée, c’est le navire Badji Mokhtar 3 qui est au service des passagers, et pour la seconde, c’est le ferry Djazair 2. Ces deux navires assurent un aller-retour chaque semaine. Ce même programme va être maintenu pour avril 2022.

C’est ainsi que la compagnie a planifié quatre liaisons entre Alger et Marseille au cours du mois d’avril de l’année 2022. Ces dernières sont fixées aux 4, 11, 28 et 25 à 16 h. Excepté d’éventuels changements ou retards, les horaires d’arrivée de ces traversées sont annoncées pour les 5, 12, 19 et 26 à 11h.

Pour ce qui est du service Marseille-Alger, il sera assuré les 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2022 à 16h00. Les dates d’arrivée au port d’Alger sont prévues les 3, 10, 17, 24 et 1er mai de la même année à 11 heures.

Concernant la ligne Oran-Alicante-Oran, le transporteur maritime algérien prévoit quatre dessertes Oran-Alicante ainsi que cinq autres desservant Alicante-Oran pour le mois d’avril 2022, conformément au planning suivant :

Oran- Alicante : 7, 13, 21 et 28. 19 heures. Arrivée à 8h du matin les jours suivants;

Alicante-Oran : 1, 8, 14, 22 et 29 19h. Arrivée à 8h.

Il faut donc s’attendre à une demande importante émanant de la diaspora algérienne installée en Europe concernant ces traversées. Cela dans la mesure où, il convient de le noter, cette année le mois d’avril correspond au mois de Ramadan dont le début est attendu pour le 2 ou 3 avril 2022.

Nombreux sont en effet les ressortissants algériens qui ont pour habitude de passer ce mois sacré et de fêter Aïd al-Fitr à côté de leurs proches. Ils ne manqueront pas de tout faire pour que cette année encore, la tradition se perpétue. Confrontés à la cherté, et même à la non-disponibilité des billets d’avion, en effet, ces voyageurs ne disposent que des services de la compagnie maritime, Algérie Ferries, pour rentrer dans leur pays, en cette période de Ramadan.

Le coût d’un billet avec véhicule chez Algérie ferries pour le mois d’avril 2022

L’avantage par rapport à l’avion réside dans la possibilité de programmer bien à l’avance son déplacement en bateau à destination de l’Algérie. De ce fait, la compagnie Algérie Ferries a dévoilé son programme de liaisons entre l’Algérie et la France au moment de sa reprise en Octobre 2021 jusqu’en juin 2022.

Les billets sont disponibles à la vente jusqu’à cette date. Cependant, le fait de réserver bien à l’avance ne rime pas avec un tarif attractif. À titre d’exemple, il faut compter 2260 € pour obtenir un billet aller-retour en avril 2022 entre Marseille et Alger pour deux adultes en cabine et un véhicule. Cette offre est applicable pour un départ de Marseille le 2 avril 2022 et un retour d’Alger le 25 du même mois sur le navire Badji Mokhtar 3.