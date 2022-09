Algérie Ferries : le programme des 4 prochains mois dévoilé

Avec l’automne qui arrive, les compagnies de transport revoient leurs programmes et commencent déjà à les communiquer. Les citoyens algériens, ainsi que la diaspora attendent impatiemment l’annonce des dates prévues afin de s’organiser dans l’espoir d’un programme renforcé, proposant plus de disponibilités.

La compagnie maritime nationale assure la desserte de plusieurs ports algériens vers ceux de Marseille, d’Alicante et de Naples, mais cette fois-ci c’est le programme avec l’Espagne qu’elle partage avec ses clients.

C’est sur sa page Facebook que la compagnie maritime nationale Algérie Ferries a diffusé ce dimanche 18 septembre 2022 le programme relatif aux mois d’Octobre, Novembre, Décembre et Janvier entre Oran et Alicante.

Selon le programme partagé par Algérie Ferries récapitulant les traversées des 4 prochains mois, la compagnie desservira dès le mois d’Octobre 8 traversées par mois à l’aller, ainsi que 8 autres au pour Alicante – Alger.

Oran – Alicante : le programme pour octobre et novembre

Comme annoncé précédemment, la compagnie maritime nationale a dévoilé l’ensemble de son programme pour les quatre prochains mois en ce qui concerne les traversées reliant Oran à Alicante.

Algérie Ferries a communiqué l’ensemble des détails liés à celui-ci dont les dates et les heures d’arrivées et de départs.

Ainsi, pour le mois d’octobre prochain, Algérie ferries a prévu huit (08) voyages. Le programme se présente comme suit:

Oran – Alicante : les départs se feront le 3,6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27 octobre 2022 à 19 heures. Les navires arriveront à bon port le lendemain à 8 :00.

Alicante – Oran : les navires démarreront depuis l’Espagne le 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 à 19 heures et arriverons à Oran le lendemain à 08 : 00.

En ce qui concerne le mois de Novembre, les traversées prévues sont les suivantes :

Oran-Alicante: les départs sont prévus le 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 à 19h00, les arrivées sont prévues le lendemain à 08 :00.

Alicante-Oran: le 4, 8, 11, 15, 22, 25, 29 à 19 :00.

Algérie Ferries : le programme de décembre et janvier révélé

Algérie Ferries a communiqué par la même occasion le programme du mois de décembre ainsi que celui de janvier. Pour le mois de décembre 2022, Algérie Ferries maintien une fréquence de huit (08) voyages. Le programme du mois se présente donc comme tel :

Pour les traversées Oran – Alicante :

Le 1, 6, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 les navires démarreront tous à 19heures pour arriver au port d’Alicante le lendemain à 08 :00 du matin.

Pour les traversées Alicante – Oran, les départs se feront le 2, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 décembre à 19 heures pour arriver à Oran le lendemain à 08 :00.

Enfin, en ce qui concerne le mois de Janvier, le programme proposé par la compagnie maritime nationale est le suivant :