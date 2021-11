Algérie Ferries : le programme de décembre et janvier

Avec la reprise des traversées maritimes, la diaspora algérienne respire ainsi que les voyageurs après tous ces mois de fermeture, voici le programme de décembre et janvier prochains :

Cinq traversées sont programmées pour le mois de décembre depuis et vers le port d’Alicante (Espagne), à savoir les dates du 2, 9, 16, 22 et 29 décembre, et ce, entre les ports d’Alger et Oran avec un départ à 19h pour chacune de ces traversées.

Pour la ligne Alger – Marseille, depuis le port d’Alger, il y aura des traversées le 6, 13, 20 et 27 décembre. Alors que depuis le port de Marseille, les traversées prendront le large le 4, 11, 18, 23 et 30 décembre, 16h est l’heure du départ de chaque traversée.

Quant au mois de janvier 2022, les dates du 2, 10, 17, 24 et 31 verront le départ des traversées depuis Alger vers Marseille et pour la ligne inverse, le 8, 15, 22 et 29 du mois de janvier, départ à 16h pour toutes ces traversées.

Un programme attendu et surveillé

Chaque traversée de la compagnie maritime nationale est très attendue, que ce soit de la part des députés de l’émigration qui ont envoyé des rapports concernant les mauvaises conditions de voyage, de la part des voyageurs qui espèrent voyager agréablement dans de meilleures conditions et profiter de leur traversée ou encore de la part de la compagnie elle-même pour obstruer les actes d’incivilité dénoncés auparavant.

Par ailleurs, l’entreprise a mis en garde les futurs voyageurs, notamment à bord du nouveau navire Badji Mokhtar 3 fraîchement inauguré.