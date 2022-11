Algérie Ferries : le navire Tariq Ibn Ziyad saisi en Espagne

Depuis quelques jours, Algérie ferries fonctionne à une flotte réduite. En effet, depuis l’accident de l’un de ses navires qui a eu lieu au port de Skikda, la compagnie de transport maritime national a changé son programme des traversées à plusieurs reprises.

Cependant, Algérie ferries fait face à nouveau problème qui a touché un autre navire de sa flotte. Cette fois-ci, il est question du Tariq Ibn Ziyad, qui a été saisie au niveau du port d’Alicante en Espagne. Il s’agit du moins de ce qu’a confirmé le président de la commission des transports et des communications de l’APN, à savoir Ali Mounsi.

Pour rappel, le navire d’Algérie ferrie Tariq Ibn Ziyad représente l’un des plus importants navires le la flotte nationale. Et assure la desserte des ports algériens depuis celui d’Alicante en Espagne.

Un des navires d’Algérie ferries saisi en Espagne

En effet, dans une déclaration accordée dans ce sujet, Ali Mounsi a fait savoir que les autorités concernées du port d’Alicante en Espagne ont procédé à la saisie du Tariq Ibn Ziyad appartenant à la flotte d’Algérie ferries. Étonné par une telle décision qui touche à l’un des plus importants navires de la compagnie nationale.

Par ailleurs, le président de la commission des transports et des communications de l’APN, a fait part de quelques raisons qui lui ont été communiquées à propos de la saisie de ce navire. Il s’agit, notamment, de celles relatives à un manque de respect des consignes d’hygiène.

De plus, Mounsi cite également le capitaine du navire en question, qui n’avait pas fait « ses devoirs », au niveau du quai du port d’Alicante, rapporte El Khabar. Etant pas convaincu de ces arguments, qu’il considère sans fondement solide. Ali Mounsi a également profité de l’occasion pour lancer un appel aux autorités concernées. Et ce, afin de creuser davantage et trouver les vraies raisons derrière cette saisie du Tariq Ibn Ziyad.