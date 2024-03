Algérie Ferries : le directeur général dévoile le programme de la saison estivale

L’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, Algérie ferries, poursuit ses efforts intervenant dans le cadre de la stratégie déployée pour réussir son programme du mois de ramadan et de la saison estivale. D’ailleurs, elle a récemment annoncé l’affrètement d’un nouveau navire, pour une durée d’un mois, pour renforcer sa flotte.

Le bateau grec assurera le transport maritime des voyageurs depuis et vers l’Algérie, pour la seconde quinzaine du mois de ramadan et pendant la fête de l’Aïd, a confirmé le directeur général d’Algérie ferries, en l’occurrence Abdelhakim Bouzaher.

Un programme spécial au profit de la communauté algérienne à l’étranger

Lors d’une conférence de presse tenant au niveau du siège de l’ENTMV à Alger, le directeur général a rappelé le lancement des promotions, permettant d’économiser jusqu’à 50 % sur le prix des billets d’Algérie Ferries. Rappelons, l’offre annoncée depuis le début du mois sacré devrait s’étaler dix jours après la fête de l’Aïd El fitr, notamment jusqu’au 24 avril 2024.

Par ailleurs, évoquant le programme de ce mois sacré, Bouzaher a fait état de 87 traversées programmées par sa compagnie pour assurer le transport d’un total de 134 800 voyageurs et 38 250 véhicules. Soit une augmentation de 16 traversées de plus.

Dans le cadre des mesures prises par Algérie ferries pour améliorer ses services, le directeur général a rappelé que les deux agences d’Oran et d’Alger dédiées aux familles connaissent un écho très favorable.

Le programme estival renforcé

Au sujet de la vente des billets au profit des membres de la diaspora en Europe, Abdelhakim Bouzaher a fait savoir que l’opération se passe dans des meilleures conditions, tout en évoquant « des périodes de pics de transactions », enregistrées notamment en date du 2 février (5618 transactions) et le 18 mars 2024 (1839 transactions).

Par ailleurs, concernant le programme estival d’Algérie Ferries, le directeur général a rappelé l’affrètement du navire Moby Dada pour renforcer la flotte de la compagnie, en couvrant une capacité de plus de 1600 passagers et plus de 450 véhicules.

Le renforcement de cette flotte a permis de programmer jusqu’à 126 traversées vers Alicante en Espagne et 26 autres voyages au départ des ports d’Oran et d’Alger à destination de Barcelone. Entre Alger et Marseille, Algérie ferries a programmé un total de 171 traversées entre juin et septembre 2024. Sur la ligne Skikda – Gênes, en Italie, le transporteur maritime prévoit d’assurer jusqu’à 16 traversées pendant la prochaine saison estivale.

À LIRE AUSSI :

>> Billetterie : Algérie Ferries lance sa nouvelle plateforme de réservation en ligne

>> Promotion Ramadan 2024 : Algérie Ferries prolonge le délai de son offre