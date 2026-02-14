Algérie Ferries : la compagne maritime lance un nouveau service pour les réservations

La Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a annoncé, ce samedi, l’ouverture officielle des réservations à distance via son site web dédié, une mesure destinée à faciliter les démarches des voyageurs résidant aussi bien en Algérie qu’à l’étranger.

Dans un communiqué, l’entreprise a indiqué que les clients peuvent désormais effectuer leurs réservations en ligne à travers le site officiel et unique de l’institution, leur permettant d’acheter leurs billets sans avoir à se déplacer vers les agences commerciales. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de moderniser les services proposés et d’améliorer le confort des usagers.

Selon la même source, la procédure de réservation est simple : il suffit de consulter le programme des traversées disponibles, de sélectionner la destination souhaitée ainsi que la date du voyage, puis de finaliser l’opération directement en ligne. Cette solution vise à réduire les files d’attente et à offrir davantage de flexibilité aux voyageurs, notamment en période de forte affluence.

Par ailleurs, l’entreprise a mis à la disposition des usagers des numéros de téléphone dédiés afin de répondre à leurs différentes préoccupations et demandes d’information. Les voyageurs peuvent ainsi contacter les services concernés au 021 64 43 74 ou au 33 07.

Panorama du transport maritime algérien de passagers pour l’année 2026

En 2026, le transport maritime de passagers assuré par Algérie Ferries s’inscrit dans une phase de consolidation de ses moyens techniques, dans un contexte marqué par une demande soutenue sur les liaisons entre l’Algérie et l’Europe du Sud. La compagnie nationale poursuit une organisation combinant flotte propre et affrètements saisonniers afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux pics de fréquentation.

La flotte opérationnelle repose principalement sur trois unités. Le Badji Mokhtar III constitue le principal navire de la compagnie, tant par sa capacité d’accueil que par ses équipements dédiés au transport mixte passagers-véhicules. Il est secondé par le Tassili II, régulièrement mobilisé sur les lignes à forte fréquentation, tandis que le Tariq Ibn Ziyad demeure intégré au dispositif, notamment pour renforcer certaines dessertes selon les besoins opérationnels.

Afin de faire face à l’augmentation saisonnière du trafic, en particulier durant la période estivale, la compagnie a recours à des affrètements ciblés. Cette solution permet de renforcer temporairement l’offre sans alourdir durablement les charges d’exploitation. Des navires à grande capacité, tels que le Moby Dada, sont ainsi mobilisés pour soutenir les lignes les plus sollicitées.

Selon les données techniques disponibles, l’ensemble du dispositif permet de déployer une capacité globale supérieure à 6 000 lits par rotation, avec une capacité de garage cumulée estimée à plus de 2 500 véhicules. Cette configuration vise à répondre à la forte demande de transport de véhicules particuliers, notamment de la part des voyageurs résidant à l’étranger durant les périodes de retour.

Réseau de dessertes et évolution du trafic passagers

L’activité d’Algérie Ferries s’articule autour d’un réseau structuré reliant les principaux ports algériens d’Alger, Oran, Béjaïa et Annaba à plusieurs ports européens stratégiques, dont Marseille, Alicante et Gênes. Ces lignes constituent un axe essentiel pour la mobilité de la diaspora algérienne et pour les échanges transméditerranéens.

Le réseau est exploité selon une programmation annuelle ajustée en fonction de la demande, avec un renforcement significatif des rotations durant les périodes de forte affluence. Pour l’année 2026, plus de 320 traversées sont programmées sur l’ensemble des lignes, incluant des ajustements ponctuels liés aux contraintes portuaires et aux conditions d’exploitation.

En termes de trafic, les projections indiquent que le nombre de passagers transportés par la compagnie pourrait dépasser 850 000 voyageurs sur l’ensemble de l’année. Cette évolution traduit une reprise progressive et durable du transport maritime de passagers, dans un contexte de concurrence accrue avec d’autres opérateurs du bassin méditerranéen.

Au-delà du transport de passagers, ces liaisons jouent également un rôle logistique et économique, en facilitant le déplacement de véhicules et de biens personnels, notamment lors des périodes de retour estival. Dans cette perspective, Algérie Ferries demeure un acteur central du dispositif national de transport maritime, appelé à ajuster en permanence ses capacités et son organisation pour répondre aux exigences de continuité, de sécurité et de régularité du service.