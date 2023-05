Algérie Ferries lance plusieurs nouvelles lignes vers la France, l’Espagne et l’Italie

Pour bien entamer la saison estivale, les compagnies aériennes et maritimes procèdent au renforcement de leurs programmes vers l’Algérie. Parmi ces dernières, Algérie ferries fait de même et annonce plusieurs nouveautés pour l’été 2023.

Longtemps critiquée par rapport à son programme des traversées, la compagnie maritime nationale a décidé de frapper fort et de dévoiler un nouveau programme de voyage, comprenant de nouvelles lignes maritimes vers les ports européens.

Voyager en été 2023 : cinq nouvelles lignes au programme d’Algérie Ferries

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi 11 mai 2023, la compagnie maritime nationale annonce l’ouverture de cinq nouvelles lignes reliant entre les ports algériens et ceux de l’Europe. Ce nouveau programme comprend des dessertes vers la France, l’Italie et l’Espagne.

À destination de la France, en plus de desservir le port de Marseille au départ d’Alger, Oran et Skikda, Algérie Ferries lance Sète – Oran. Pour rappel, Corisica Linea prévoit également de desservir le port de Sète (près de Montpellier) au départ de Bejaia et de Skikda. Pour l’été 2023, Algérie Ferries lance également la ligne reliant entre le port de Gènes en Italie à ceux d’Alger et de Annaba. Ces nouvelles lignes remplacent celle reliant Naples à Alger, qui a été lancée l’an dernier.

Une autre nouveauté annoncée par le transporteur maritime national est l’ouverture de deux autres lignes au départ d’Alger et d’Oran à destination de Barcelone en Espagne. Ces nouveautés s’ajoutent au programme de la compagnie qui comprend également les traversées Oran – Alicante.

Par ailleurs, pour répondre à la demande de ses clients et assurer le transport de la totalité de ses voyageurs, pendant l’été 2023, Algérie a fait part de la location d’un ferry italien, le CAMOMILLA, pour renforcer sa flotte.

