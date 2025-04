Algérie Ferries lance l’offre « Bahiya » pour l’été 2025 : découvrez les destinations et les prix !

La saison estivale approche à grands pas et les voyageurs sont toujours à la recherche de bons plans leur permettant de profiter de leurs vacances à moindre coût. C’est pourquoi, Algérie Ferries a décidé de lancer son offre promotionnelle « Bahiya ».

La compagnie maritime nationale revient dans un nouveau communiqué pour annoncer officiellement l’ouverture des réservations pour la saison estivale 2025, incluant le lancement de son nouveau tarif promotionnel.

Algérie Ferries dévoile une nouvelle promotion pour l’été 2025

L’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs vient d’annoncer le lancement des ventes, pour la saison estivale 2025, sur la ligne reliant le port d’Oran à Alicante en Espagne. Cette offre, lancée pour faciliter les déplacements lors de la saison estivale, s’applique également sur les voyages au départ des ports d’Alger et d’Oran vers Alicante.

Baptisée « Bahiya », la promotion promet des tarifs compétitifs et des services de qualité à bord des navires d’Algérie Ferries. Ce tarif, disponible à la réservation, permet d’acheter un billet de voyage en aller-retour, entre Oran et Alicante, pour une personne voyageant avec un véhicule au prix de 1 120 euros, pour un siège.

Par ailleurs, pour une famille composée de deux adultes et deux enfants avec un véhicule et une cabine, ce tarif est de 2 630 euros, le voyage en aller-retour. Les prix sont similaires pour les voyages entre Alger et Alicante.

Un programme renforcé et des mesures spéciales pour la saison estivale

Pour l’été 2025, la compagnie nationale prévoit de répondre à la forte demande sur ses billets de voyage, notamment en assurant la desserte de la ligne Oran – Alicante au rythme de huit départs en juin et juillet et douze en août 2025. Sur la ligne Alger – Alicante, l’offre est de deux traversées en juin et quatre en juillet et août.

Toujours dans le cadre des préparatifs pour la nouvelle saison estivale, les autorités algériennes ont annoncé un ensemble de mesures pour les voyageurs au départ des ports d’Oran et d’Alger. En effet, l’ENTMV a annoncé l’interdiction d’introduction de plusieurs types de véhicules via les ports d’Alger et d’Oran du 15 juin au 15 septembre 2025.

Cette mesure concerne principalement les voitures neuves ou de moins de trois ans, les fourgons et les véhicules de plus de sept places. L’objectif est de réduire l’encombrement dans ces deux ports majeurs qui font face à un afflux massif pendant la période estivale.

Pour s’adapter à ces nouvelles restrictions, les autorités proposent des solutions alternatives aux voyageurs. Les ports de Béjaïa, Skikda et Annaba, moins saturés, pourront accueillir les véhicules concernés par l’interdiction. Les passagers ayant déjà effectué leurs réservations peuvent modifier leur port d’arrivée ou obtenir un remboursement intégral sans frais.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale d’amélioration des conditions d’accueil des voyageurs et de gestion des flux maritimes pendant la haute saison touristique en Algérie.

