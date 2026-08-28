Algérie Ferries : la traversée Oran-Alicante reportée a cette date

Algérie Ferries a annoncé le report de la traversée maritime Alicante-Oran, initialement prévue le 25 août 2026.

Selon les nouvelles informations communiquées par la compagnie, la traversée a été reprogrammée au samedi 29 août 2026, avec un départ prévu à 12h00.

Les passagers concernés par cette traversée sont invités à respecter les nouveaux horaires d’enregistrement.

Le check-in débutera à 09h00 et prendra fin à 10h30, soit une heure et demie avant le départ prévu du navire.

Les voyageurs sont ainsi appelés à se présenter suffisamment à l’avance au port afin d’effectuer les formalités nécessaires et d’éviter tout retard au moment de l’embarquement.

Ce changement concerne les passagers ayant réservé la liaison Alicante-Oran initialement programmée le 25 août. La nouvelle date de départ est désormais fixée au 29 août à 12h00.

L’ENTMV invite les voyageurs concernés à prendre en considération ces nouveaux horaires et à vérifier les informations relatives à leur réservation avant leur déplacement au port.

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Algérie Ferries : la traversée Alger-Marseille reportée au 30 août

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), connue sous le nom d’Algérie Ferries, a annoncé le report de la traversée Alger-Marseille initialement programmée pour le samedi 29 août 2026.

Cette traversée, qui devait être assurée à bord du navire Tariq Ibn Ziyad, a finalement été reprogrammée au dimanche 30 août 2026 à 12h00.

Les passagers concernés par cette modification devront également prendre en compte les nouveaux horaires d’enregistrement.

Le check-in débutera à 05h00 et prendra fin à 10h00 le dimanche 30 août, soit deux heures avant l’heure de départ prévue.

La compagnie invite ainsi les voyageurs à se présenter suffisamment tôt au port afin d’effectuer les formalités nécessaires et de faciliter leur embarquement.

Les passagers concernés par cette modification sont invités à prendre leurs dispositions en fonction du nouveau programme et à vérifier attentivement les horaires d’enregistrement avant de se rendre au port. En cas de besoin, ils peuvent également contacter l’ENTMV via les numéros communiqués par la compagnie afin d’obtenir des informations complémentaires concernant leur traversée.

Pour rappel, les horaires d’enregistrement doivent être respectés afin de permettre aux passagers d’effectuer les différentes formalités dans les délais et d’éviter tout contretemps avant le départ.