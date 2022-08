Algérie ferries : importante saisie de faux billets au port de Béjaïa

Les services opérationnels des douanes algériennes déploient de plus en plus d’efforts. Et ce pour contrecarrer toutes sortes d’opération de fraude et de délits. Dans ce même sillage, les éléments de l’inspection principale de contrôle des voyageurs au port de Béjaia ont réussi à déjouer une tentative d’introduction de faux biais sur le territoire nationale. Il s’agit de ce qu’a confirmé la direction régionale des Douanes à Sétif, par le biais de son communiqué rendu public le mardi 30 août dernier.

En effet, ces éléments qui relèvent de l’inspection divisionnaire des Douanes. Ont réussi à déjouer une tentative d’introduction importante de faux billets au niveau du port de Béjaia. Destinés pour être utilisés sur le marché algérien.

Importante saisie de faux billets au port de Béjaia

Conformément au même communiqué, cette saisie concerne 1000 faux billets sous format de 1000 DA. Dont le montant total est estimé à hauteur d’un million de dinars algérien (1 000 000 DA). Les éléments de l’inspection principale de contrôle de voyageurs au niveau de ce port ont réussi à mettre la main sur ce montant dans suite à un contrôle sélectif et à l’utilisation d’un dispositif de scanner.

En effet, cette fausse monnaie a été découverte dans l’un des véhicules touristiques qui voyageait à bord du Tassili II. Qui appartient à Algérie Ferries, depuis Marseille vers le port de Béjaia.

Par ailleurs, conformément aux articles 197 et 198 du code pénal, les autorités concernées ont procédé à l’arrestation de cette personne. Et a été présenté devant le procureur de la république territorialement compétent, confirme le même communiqué. Et ce, dans le cadre de l’enquête ouverte en son égard.

Pour rappel, comme nous l’avons rapporté à plusieurs reprises, de nombreuses tentatives de transfert illicite de capitaux ont été déjouées. Et ce, dans plusieurs ports et aéroports du pays. Celles-ci entrent dans le cadre de la violation des règles régissant le transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie.