Algérie Ferries : feu vert pour une nouvelle ligne maritime avec l’europe

Après qu’Algérie Ferries ait augmenté le nombre des traversées à destination de plusieurs ports Français. Voilà qu’une nouvelle ligne de liaison maritime entre l’Algérie et l’Italie s’apprête à voir le jour.

En effet, dans une publication sur sa page Facebook ; le député de l’immigration Tawfik Kheddim a fait savoir que les hautes autorités auraient donné leur feu vert pour le lancement d’une nouvelle ligne maritime entre l’Algérie et l’Italie.

Selon la même source, la première traversée qui reliera le port de gênes à Alger devrait avoir lieu fin juin 2022. D’un autre côté, le député a tenu à souligner que les réservations ne sont pas encore disponibles sur le site officiel d’Algérie Ferries.

Quel prix pour une traversée en bateau ?

Le lancement de cette nouvelle voie devrait donner un peu de souffle au secteur aérien et allégera aussi la densité du trafic maritime vers les ports français et espagnoles.

Certes, l’Italie abrite une forte communauté algérienne, mais son placement géographique pourrait faire d’elle une base de transport maritime très importante pour les Algériens résidant en Autriche, Slovénie, Suisse et Liechtenstein également.

Les tarifs de la traversée n’ont pas encore été devoilés par Algérie Ferries, mais on estime qu’un voyage en aller-retour coutera entre 300 et 500 euros, le prix pouvant dépendre du nombre de personnes, mais aussi de la présence ou non de votre véhicule à bord.

La voie aérienne comme deuxième alternative

L’avion reste toujours une option pour les désireux de venir en Algérie depuis l’Italie, de nombreuses compagnies assurent la liaison entre Rome et Alger en aller-retour et en aller simple, principalement les deux compagnies nationales ITA airways et Air Algérie.

Le prix des billets varie d’une compagnie à une autre en fonction de la période dans laquelle vous souhaitez voyager, et selon la loi de l’offre et de la demande. Sur cette période de juillet à aout, le prix moyen des billets tourne aux alentours de 335 à 432 euros.