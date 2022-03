Algérie Ferries: évoque un programme estivale, un retour à la normale?

La crise sanitaire liée au virus de la COVID-19 bat de la l’aile, et les chiffres présagent une stabilisation de la situation. Les cas de contamination sont en baisse et les beaucoup parlent d’ouverture totale des frontières.

En ce qui concerne le secteur du transport maritime, Algerie Ferries avait repris partiellement son programme de traversées mais ne comptait que deux navires actifs. Cette fois-ci, la compagnie se dit prête à reprendre un programme ordinaire, similaire à celui employé avant cette pandémie et revient avec plus de précisions quant au programme de cet été.

Kamel Issaad, PDG d’Algerie Ferries, est revenu sur le sujet lors de son audition par la commission des affaires étrangères de l’assemblée populaire nationale, ce dimanche 6 mars 2022.

“La compagnie était tout à fait capable de faire deux à trois rotations par semaine d’ici un mois dès que les bateaux en maintenance seraient prêts” a-t-il affirmé.

De plus, si les gares maritimes sont opérationnelles, il y aura d’autres traversées à partir de juin de Bejaia, Skikda et Annaba.

Quant à Alger, Algérie Ferries peut desservir jusqu’à quatre rotation par semaine. Pour ce qui est d’Oran – Alicante, il sera même possible d’en faire tous les jours tandis qu’une seule traversée est prévue vers Marseille allant d’Oran, Skikda ou même Bejaia.

Néanmoins, il faut souligner le fait qu’une telle initiative ne dépend pas de la compagnie a elle seule, et la décision doit être prise par les autorités compétentes.

Air Algérie reste sur ses positions malgré une situation favorable

Les cas de contamination sont en baisse significative, a noter que dans le bilan du mercredi 9 mars 2022, le ministère de la Santé a évoqué seulement 23 nouveaux cas de contaminations. Beaucoup de spécialistes évoquent une fin de pandémie, ou du moins une stabilisation de la situation globale , de nombreux pays rouvrent leurs frontières et beaucoup de compagnies aériennes revoient leurs modalités et réduisent leurs conditions d’accès liées au COVID-19.

La compagnie aérienne compte maintenant 30 appareils inactifs, et malgré cela, Air Algérie campe sur ses positions, et le DG d’Air Algérie Lamine Mesraoua s’est opposé à une reprise totale des vols.

En effet, lors de son audition par la commission des affaires étrangères de l’assemblée populaire nationale il est resté réfractaire quant à cette mesure en déclarant “cela fait deux ans qu’on n’a pas travaillé. Même avec tout l’entretien, un avion reste un appareil et des problèmes ne sont pas à exclure”.