Algérie Ferries en France: la tension ne retombe pas, un député réagit

Alors que la saison estivale approche, on assiste à une forte demande de billets de transport aérien et maritime sur les liaisons entre la France et le territoire algérien, tandis que les disponibilités en billets de transport aérien et maritime restent encore limitées.

Le 16 mai 2022, Algérie Ferries a en effet annoncé le début de la commercialisation de ses traversées pour cet été. Aussitôt la nouvelle annoncée, ce sont des centaines d’Algériens qui se sont pressés vers les agences de la compagnie maritime nationale située en France.

Les agences Algérie Ferries implantées à Paris, Marseille, Lille et Lyon ont été le théâtre de scènes de pagaille. Des centaines de clients se sont retrouvés à passer la nuit devant l’agence de Lyon et une rixe a éclaté en face de celle de Paris.

Un député pousse un gros coup de gueule

Il s’agit d’un député manifestement en colère qui a pris la parole à l’APN mardi 17 mai 2022 au cours de la séance dédiée pourtant à la présentation et la discussion du projet de loi modifiant et complétant ledit code de procédure civile. Intervenant à cette occasion, Abdelouahab Yagoubi a soulevé une nouvelle fois la question de la situation de la diaspora algérienne qui subit le calvaire, a-t-il dit notamment en raison de la fermeture des frontières.

Une mesure qui est » anticonstitutionnelle « , a-t-il soutenu. Dans tous les pays du monde, on voyage librement, sauf les Algériens », a-t-il souligné. Par ailleurs, ce dernier a rappelé toutes les fois où lui et ses collègues représentants de la communauté algérienne installée à l’étranger, ont abordé ce problème sans succès. Il a notamment parlé de la commission d’enquête dont il avait exigé la création concernant le coût excessif des billets d’Air Algérie. “Une commission annoncée mais qui ne voit toujours pas le jour”, déplore-t-il.

« Le président de la République a promis à plusieurs reprises de prendre en charge ce dossier« , affirme-t-il. Pour Abdelouahab Yagoubi, le fameux dossier se rapportant à l’ouverture des frontières ainsi qu’au renforcement des liaisons aériennes internationales se trouve aujourd’hui bloqué par « les Issaba d’en bas » dont il a d’ailleurs demandé à ce qu’ils soient démontés et sanctionnés.

Il est inacceptable que des Algériens soient gazés par la police française…

En effet, le député a fait suite et a rappelé les scènes qualifiées de désolantes survenues lundi et mardi derniers devant les locaux des agences commerciales du transporteur maritime, Algérie Ferries, en France.

Des scènes que le parlementaire a cité dans son intervention. « Il est inacceptable que des Algériens soient gazés par la police française pour la seule raison d’être venus acheter un billet pour rentrer dans leur pays », a-t-il affirmé.

A cette occasion, le député a tenu à faire part de la situation des Algériens installés à l’étranger en évoquant plusieurs points, dont les difficultés rencontrées pour acquérir des billets de traversée et de vol auprès des agences des compagnies nationales en France (Lille – Paris – Lyon – Marseille) ainsi que la décision prise par les autorités françaises de procéder à leur fermeture pour des raisons de maintien de l’ordre public ( à défaut de pouvoir réserver à distance).