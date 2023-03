Algérie Ferries : d’ex-responsables de nouveau devant la justice

L’affaire des traversées quasi-vides d’Algérie Ferries effectuée durant l’été 2022 revient une nouvelle fois devant la justice. Pour rappel, le mois de janvier dernier, la justice a prononcé son verdict contre plusieurs des ex-responsables de la compagnie, impliqués dans cette affaire.

En effet, durant la précédente saison estivale, deux navires de la compagnie nationale ont effectué des traversées quasi vides au départ des ports d’Alger et de Skikda et à destination de Marseille en France. D’ailleurs, une enquête lancée par le pôle pénal, économique et financier a fait tomber plusieurs têtes de la compagnie.

Le dossier Algérie Ferries de retour devant la justice

En effet, la justice a prononcé des peines de prisons allant de 6 à 10 ans de prison ferme avec des amendes allant jusqu’à un million de dinars algériens contre ces cadres et responsables de la compagnie maritime nationale. Notamment, à l’encontre de son ex-PDG, le directeur commercial et la responsable du service informatique. Un mondat d’arrêt international a été également établi contre deux responsables en fuite.

Face à ses lourdes condamnations, les accusés, dont l’ex-PDG d’Algérie ferries, ont décidé de faire appel de ce jugement prononcé par le tribunal du pôle pénal, économique et financier. Pour rappel, ces ex-responsables de la compagnie maritime national sont accusés de dilapidation délibérée, abus de fonction et utilisation illicite des biens et des fonds publics, enrichissement illicite et non-déclaration des biens.

Par ailleurs, suite à cette procédure d’appel de jugement, il est prévu que la cour d’Alger revient sur le dossier de ces traversées quasi-vides, le 12 mars 2023.

