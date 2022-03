Algérie Ferries : des passagers laissés en Rade à Alicante

Depuis maintenant deux ans, le monde et l’Algérie vivent au rythme des vagues de la pandémie mondiale du Coronavirus, ce qui a mis à mal beaucoup de secteurs, l’un des plus touchés demeure le transport, qu’il soit aérien ou marin, ce secteur a souffert d’une fermeture de frontières qui a duré plus d’un, décidée par les autorités à partir de mars 2022 et ce afin de freiner la propagation de la Covid-19.

En juin 2021, l’Algérie rouvre ses frontières mais aériennes seulement et partiellement, quelques mois plus tard s’ensuit la décision de reprendre le trafic maritime pour les voyageurs.

Avant la pandémie déjà que ce soit la compagnie aérienne nationale (Air Algérie) ou la compagnie de transport maritime nationale (Algérie Ferries), elles faisaient souvent face à des perturbations parfois même des scandales, ce qui nuisait et nuit toujours à l’image de ces dernières.

Quelques jours après avoir fait à un scandale, Algérie Ferries, fait de nouveau face à un scandale. En effet cette fois-ci c’est lors d’une traversée à partir de l’Espagne, reliant Alicante à Oran, celle de ce vendredi 4 mars à 19h, que l’incident s’est déroulé.

En effet, selon le témoignage d’un client d’Algérie Ferries, qui devait faire la traversée entre Alicante et Oran, ce dernier confie avoir été laissé au port d’Alicante avec plusieurs autres voyageurs. Le client en question affirme que plusieurs voyageurs ainsi que lui, ont été laissés en rade, et ce malgré le fait que chacun de ces voyageurs, avaient leur carte d’embarquement ainsi que celle du véhicule.

Ces passagers devront donc attendre une semaine, pour la prochaine traversée Alicante – Oran, qui est programmée vendredi prochain donc le 11 mars 2022 à 19h. En plus de l’attente, ces derniers devront payer un hébergement en attendant la prochaine traversée, des tests PCR pour pouvoir voyager et l’assurance des véhicules.

Algérie Ferries, son programme pour ce mois de mars 2022

Suite à la reprise des traversées maritime le 1er novembre, Algérie Ferries dessert actuellement deux pays : la France et l’Espagne.

De ce fait, pour la France elle opère des voyages entre Marseille et Alger, a échelle d’un aller – retour par semaine.

Pour les traversées Marseille – Alger, les départs sont prévus le 5, 12, 19 et 26 mars à 16h00.

Pour les traversées Alger – Marseille, les départs sont prévus le 7, 14, 21 et 28 mars à 16h00.

En ce qui concerne l’Espagne, les départs et les arrivées se font à partir d’Oran et Alicante.

Pour les départs d’Alicante , les dates prévues sont le 4, 11, 18 et 25 mars à 19h00. Tandis que pour les départs d’Oran elles sont prévues pour le 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 19h00.