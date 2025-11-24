Algérie Ferries : des changements de dernière minute dans les traversées vers la France

L’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs, Algérie Ferries, vient d’annoncer des changements de dernière minute dans son programme de traversées entre l’Algérie et la France. Ces changements interviennent après le report de plusieurs voyages en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Dans un communiqué, mis en ligne en ce lundi 24 novembre 2025, L’ENTMV informe ses clients de la prise de mesures opérationnelles et logistiques exceptionnelles. Ces dernières visent à garantir une prise en charge optimale et sécurisée des voyageurs impactés par ces changements.

🟢 À LIRE AUSSI : Vents violents en Méditerranée : l’ENTMV reporte plusieurs traversées vers et depuis la France



Algérie Ferries annonce des changements dans son programme vers la France

Dans ce cadre, et en raison d’impératifs opérationnels de dernière minute, Algérie Ferries se voit contrainte de procéder à un ajustement et à l’avancement de plusieurs traversées, programmées pour la fin du mois de novembre 2025 :

Avancement de la traversée Oran – Marseille , initialement prévue pour le 27 novembre 2025, au 26 novembre 2025 à 11h du matin ;

, initialement prévue pour le 27 novembre 2025, au 26 novembre 2025 à 11h du matin ; La traversée Marseille – Skikda , initialement programmée pour le 28 novembre 2025, est avancée au 27 novembre à 19h du soir ;

, initialement programmée pour le 28 novembre 2025, est avancée au 27 novembre à 19h du soir ; Avancement de la traversée Skikda – Marseille initialement prévue le 29 novembre 2025 au 28 novembre 2025 à 18h.

La compagnie maritime nationale a présenté ses excuses à ses passagers pour tout désagrément que ce changement pourrait occasionner.

🟢 À LIRE AUSSI : Corsica Linea : un passager décède lors de la traversée Alger–Marseille, une enquête ouverte



Plusieurs traversées à destination de la France reportées

Pour rappel, dimanche, Algérie Ferries a procédé au report de plusieurs traversées à destination de la France. La liaison Alger – Marseille prévue pour ce lundi 24 novembre est reportée au 25 novembre à 12h et sera opérée par le Badji Mokhtar III. La route Skikda Marseille a subi également un changement, passant du 24 au 27 novembre 2025 à 12h à bord du Tassili II.

La compagnie maritime nationale a souligné, dans son communiqué du dimanche, a souligné que toutes ces modifications sont motivées par son souhait d’éviter toute mise en danger de ses passagers, réaffirmant que la sécurité demeure sa priorité absolue.

Elle appelle donc les voyageurs concernés par ces changements à la patience et à la vigilance leur demandant de vérifier leurs réservations et à se présenter et à se présenter aux ports en fonction des nouveaux horaires fixés. Les services de la compagnie restent mobilisés pour fournir les informations et gérer tout ajustement supplémentaire éventuel.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager moins cher ? Air Algérie lance une nouvelle promotion sur ses billets

