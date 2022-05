Algérie Ferries : date de réouverture des agences fixée en France

Suite à diverses turbulences et une anarchie considerable lors de la vente des billets pour les traversées en mer, celle-ci a été gelée. Le representetant de la communauté algerienne en France Taoufik Khadim a cependant annoncé sur les reseaux sociaux la reprise des ventes dans le pays europeen.

En effet, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook officielle une nouvelle qui devrait ravir les algeriens : la reouverture de la billetterie dés le Lundi 23 mai 2022. Celle-ci sera accompagnée du lancement des vols supplementaire déja annoncs par le ministére des transports algerien, et ce dés 9h00 du matin. Il faut neaumoins rappeler que la précedente ouverture ne s’était pas passée comme prévu, a cause du chaos occasionné par les acheteurs dans quatres villes differentes de France, ce qui a ammené a la ferméture des agences commerciales de la société algerienne des transports maritimes.

Algérie Ferries : de nouvelles traversées pour l’été 2022

La demande des voyageurs est claire : il faut plus de traversées disponibles entre la France et l’Algérie, surtout lors de la saison éstivale, periode de prédilection pour les vacances.

C’est dans ce cadre que le ministère des transports a décidé d’augmenter celles-ci et l’a annoncé par le biai d’un communiqué le vendredi 19 mai 2022. Le trafic maritime a été considérablement modifié, et amélioré passant de deux traversées par semaine à sept, soit cinq de plus ce qui devrait répondre aux besoins des Algériens voulant traverser la méditerranée.

Entre Marseille et Alger,deux traversées par semaine ont été ajoutées à celle déjà opérationnelle . En ce qui concerne Marseille – Bejaia, Marseille – Skikda ainsi que Marseille – Oran, une traversée par semaine est prévue.

Néanmoins, pour l’Espagne aucun changement n’a été opéré et Algérie Ferrie continuera a proposé une seule traversée par semaine.