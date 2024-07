Algérie Ferries : Changements des horaires maritimes pour la fin de juillet

La Société nationale de transport maritime pour les passagers (ENTMV) a récemment annoncé des modifications importantes dans son programme de voyages maritimes. Cette annonce, qui a suscité beaucoup d’attention, vise à informer les passagers des nouveaux horaires et destinations des voyages programmés, tout en s’excusant pour les désagréments causés par ces changements indépendants de leur volonté.

Modifications des horaires et destinations

Selon le communiqué de l’ENTMV, plusieurs ajustements ont été apportés aux horaires et aux destinations des voyages maritimes. Voici un résumé détaillé des modifications :

Voyage Sat-Wahran (27 juillet) Horaire initial : 13:00 Nouvel horaire : 23:00

Voyage Wahran-Marseille (28 juillet) Destination initiale : Wahran-Marseille Nouvelle destination : Alger-Marseille Nouvel horaire : 28 juillet à 11:00 Possibilité alternative : Alger-Marseille le 30 juillet à 16:00



Voyage Skikda-Marseille (30 juillet) Date initiale : 30 juillet Nouvelle date : 31 juillet Nouvel horaire : 12:00

Voyage Marseille-Wahran (29 juillet) Destination initiale : Marseille-Wahran Nouvelle destination : Marseille-Alger Nouvel horaire : 31 juillet à 19:00

Voyage Wahran-Marseille (31 juillet) Destination initiale : Wahran-Marseille Nouvelle destination : Alger-Marseille Nouvel horaire : 1er août à 18:00



Impact des modifications et excuses de la société

La Société nationale de transport maritime pour les passagers reconnaît que ces modifications peuvent causer des désagréments pour les passagers et s’excuse pour tout inconvénient. Ces changements sont dus à des circonstances imprévues et indépendantes de leur volonté. La société encourage les passagers à vérifier les nouveaux horaires et à planifier leurs voyages en conséquence.

Réactions et conseils aux passagers

La réaction des passagers à cette annonce a été mitigée, avec certains exprimant leur frustration face aux changements soudains, tandis que d’autres apprécient la transparence et la communication de l’ENTMV. Pour minimiser les inconvénients, voici quelques conseils pour les passagers affectés par ces modifications :

Vérifiez les nouveaux horaires : Consultez régulièrement le site web de l'ENTMV ou contactez leur service client pour obtenir les informations les plus récentes.

Planifiez à l'avance : Prenez en compte les nouveaux horaires pour ajuster vos plans de voyage et éviter tout stress de dernière minute.

Soyez flexible : Préparez-vous à d'éventuels autres changements et restez en contact avec l'ENTMV pour toute mise à jour.

En conclusion, la Société Nationale de Transport Maritime pour les Passagers s’efforce de gérer ces changements avec professionnalisme et compréhension, en s’excusant pour les inconvénients causés et en travaillant pour assurer une communication claire et efficace avec ses passagers.