Algérie Ferries : changement de programme pour Marseille et Alicante

Le samedi 2 mars, Algérie Ferries a publié un communiqué annonçant la reprogrammation de sept traversées initialement prévues entre l’Algérie, Marseille et Alicante, sur la période allant du 2 au 30 mars 2024.

Dans un contexte où la mobilité internationale est plus que jamais convoitée, les compagnies de transport maritime jouent un rôle crucial dans le maintien des liens entre les pays et leurs diasporas surtout, avec l’arrivée du mois de Ramadan, suivi de l’Aïd.

C’est dans cette optique qu’Algérie Ferries, acteur majeur de la liaison maritime entre l’Algérie, la France, et l’Espagne, a annoncé des modifications significatives dans son programme de traversées pour le mois de mars 2024. Ces changements, intervenant en plein mois de Ramadan, soulèvent de nombreuses questions et anticipations au sein de la communauté algérienne résidant à l’étranger.

Ces modifications touchent alors les liaisons entre Skikda et Marseille, Marseille et Oran, ainsi que les trajets impliquant Béjaïa et Alicante. La compagnie n’a pas explicité les motifs de ces ajustements, laissant place à des spéculations et à une certaine inquiétude parmi les voyageurs potentiels.

Cette annonce intervient donc à un moment où de nombreux Algériens de l’étranger planifient leurs retours au pays, que ce soit pour des raisons familiales, touristiques ou professionnelles. Le timing de ces changements, coïncidant avec le Ramadan, pourrait compliquer les plans de voyage de plusieurs d’entre eux, mettant en lumière l’importance d’une communication claire et anticipée de la part des opérateurs de transport.

Algérie Ferries : Le nouveau programme détaillé pour Alicante et Marseille

Algérie Ferries a donc fourni le détail des modifications apportées à son programme de traversées pour mars 2024, dans l’espoir de minimiser les désagréments pour ses clients. Voici les ajustements annoncés :

: La traversée est désormais prévue pour le 05 mars à 10h00, au lieu du 29 février. Marseille – Oran : Reprogrammée au 06 mars à 10h00, remplaçant la date du 02 mars.

Aura lieu le 07 mars à 14h00, au lieu du 08 mars. Marseille – Béjaïa : Fixé au 08 mars à 18h00, remplaçant la traversée du 04 mars.

Reprogrammée au 09 mars à 18h00, au lieu de 15h00 le même jour. Oran – Alicante : Prévu pour le 29 mars à 23h00, remplaçant initialement le 27 mars.

Ainsi, Algérie Ferries présente ces changements, bien que perturbants pour certains, comme étant nécessaires. La compagnie invite ses clients à ajuster leurs plans de voyage en conséquence et promet de mettre tout en œuvre pour faciliter cette transition